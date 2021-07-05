知道了也沒用的冷知識！他們都是「酒渣」，金秀賢慶功宴喝橙汁XD

因為愛喝酒，韓國也被稱為「酒的民族」。

娛樂圈裡不乏各種開機宴、慶功宴、殺青宴、聚會等等，這些場合都避不開「酒」這個字，但其實有些明星看上去很能喝，其實根本是個「酒渣」。

金秀賢

金秀賢自曝酒量是燒酒3、4杯，啤酒的話是2瓶，但其實每次喝酒時都因臉部爆紅，從來不敢喝多。 而在那部讓他站上韓流巔峰的《來自星星的你》的殺青宴上金秀賢更是被發現以橙汁代替酒。



▲sbs《来自星星的你》

金南佶

痞帥的金南佶怎麼看都像是個千杯不醉的人，哪知真實的酒量小的不得了，《人生酒家》節目裡三杯下肚就醉醺醺。



▲sbs《熱血祭司》

金材昱

看上去是那種可以一杯接一杯和別人PK洋酒的金材昱其實酒量只有2杯啤酒而已，導致他參加殺青宴之後經常被拍到被經紀人又拖又抱帶走的照片。 更有趣的是，雖然金材昱不太會喝酒，卻十分喜歡酒桌上的氣氛，經常因為喝醉了沒法續攤。



▲tvN《她的私生活》

朴炯植

練習生時期朴炯植在喝下一瓶啤酒後就腿抽筋，經過多年努力之後，現在終於可以喝上一整瓶燒酒了，為了能在酒桌上撐多點時間，私下裡下了不少功夫。



▲朴炯植ig

劉亞仁

不挑酒種類的劉亞仁其實也不太能喝，基本都是一杯就臉紅，之前他曾在節目中透露過自己的酒量只有半瓶燒酒那麼多。 後來她還在SNS上公開過一段醉酒後抱著餐廳阿姨撒嬌的影片，看來醉得不淺。



▲劉亞仁ig

「首圖：CASS廣告、《她的私生活》、朴炯植IG、《熱血祭司》」

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