2PM玉泽演当兵时被赞誉为「韩国队长」有 99kg VS 100kg 的姜镐童，两人居然一样重！

不管看几次，都觉得玉泽演当兵的照片，实在是太MAN～太霸气了！（节目《认识的哥哥》访问片段）

上周六播出的《认识的哥哥》邀请到人气二代男团 2PM 完整体上节目，在节目上也聊了不少军队的话题，不愧是刚退伍的哥哥们。



▼全新主打歌《Make It》校服版 LIVE，2PM 展现独有的节制性感美～：



▼成员们在当兵时，因为生活规律、饮食正常，也增加了不少体重，像李俊昊就因为不小心吃太多而胖了16公斤，父母也担心他的健康，劝他要减肥。



有一次俊昊和Nichkhun见面，也认不出他来，完全变了模样，下巴整个消失了。XD



▼另外，在当兵时期引爆话题的，还有被赞誉为「韩国队长」的玉泽演，照片引起话题，整身都是壮硕的肌肉，泽演不仅吃得多，运动量也很大，当时甚至有99公斤。



最令人意外的是，跟姜镐童现在的体重其实差不多，成员们感叹：虽然体重一样，但感觉很不一样啊～！



不过，泽演被誉为「韩国队长」的原因，不只是因为身材，主要是因为他放弃了美国的永久居留权，选择在韩国当兵，泽演表示自己在韩国出到很久，也受到大众的喜爱，所以认为服兵役也是自己应尽的义务之一，所以才决定入伍。



大家也纷纷称赞他的理由很帅气，真的是一个很不容易的决定，也因此受到更多粉丝的喜爱和认可。

▼此访问片段：



*图：《认识的哥哥》@ friDay影音

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