「野獸愛豆」2PM 重現《My House》、《Hands Up》經典歌曲！成員們公開的一位公約，讓大家都超期待！

「野獸愛豆」 2PM 在28日發表新專輯《MUST》，這次專輯是繼2016年9月發行的正規6輯《GENTLEMEN'S GAME》後時隔5年回歸，主打歌《해야 해》由祐榮參與作詞作曲的歌曲，相信大家都已經聽過歌曲和看過MV了吧？



回歸秀上，他們還演唱《My House》、《Hands Up》和《A.D.T.O.Y.》等經典歌曲，讓粉絲都直呼：「怎麼還是這麼帥」、「每個人的家我都想去」、「歐爸們都不會老的嗎」、「成熟男人的魅力」、「拿著回家的號碼牌」、「好喜歡2021年的版本」、「Put Your Hands Up」等等。

日前在VLive直播中， 2PM成員們提到一位公約，這也在網路引發討論，不少網友更表示：「一定要讓他們拿到一位！」就一起來看看有什麼吧 XD

Jun. K：在舞台上做 TABATA 運動

Nichkhun：在舞台上 Wink



玉澤演：在舞台上表演牙齒節奏＋演暴龍



세계 유일 이빨연주 옥택연과

...그 뒤의 pic.twitter.com/ZmbgNXNsvU — 펨펜 (@Jibbaegaletlqkf) May 9, 2021

張祐榮：在舞台上化咒怨的妝＋綁蘋果頭＋跳象帽舞



李俊昊：在舞台上公開腹肌



黃燦盛：在舞台上重現「不是約定好了嗎」造型





（圖：YouTube@M2、TVDaily、JYP娛樂、theqoo）

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