【預告片】《盼望的大海》今晚就要開播啦！BLACKPINK ROSÉ特別出演第一期

#李棟旭、#李智雅、#溫流、#樂童音樂家 #李秀賢、#尹鐘信的全新療愈綜藝《#盼望的大海》終於要在今晚開播，第一位嘉賓就是#BLACKPINK 成員#ROSÉ ！

《盼望的大海》是JTBC的全新療癒系綜藝，固定嘉賓們在能看到大海的live bar里親自挑選歌曲、製作料理、與客人一起聊天。第一期在浦項海邊拍攝，而第一位客人就是BLACKPINK成員ROSE！預告片裡Rose和溫流、樂童音樂家李秀賢、尹鍾信一起彈吉他唱歌，說：「讓我做什麼都會開心地去做的。 」金高銀潛入海底驚呼：「裡面超帥氣的！」



李棟旭和金高恩在《鬼怪》之後時隔5年再見面，準備一起潛入海底、為海洋做清潔工作。 金高恩平時就對海洋生態很關注，但李棟旭因為是第一次潛水很緊張，金高恩還貼心地幫他放鬆精神。



李智雅和溫流一起研究海洋料理，李廚師的風格是目測之後迅速行動，溫副廚則堅持用秤精準計量，似乎也會碰撞出有趣的火花：



尹鍾信和李秀賢一起去市場買菜，意外地出現「叔侄化學反應」。李秀賢發現尹鍾信比她爸爸還要大一歲後感到尷尬，尹鍾信：「IU叫我叔叔，你也叫我叔叔就好啦。 」李秀賢：「我和爸爸都沒一起買過菜，卻和叔叔一起買菜了。 」



此外，溫流和尹鍾信、李秀賢一起為來到海邊的客人唱歌。 溫流此前接受採訪時透露：「和成員們一起寫歌詞、做了一首歌，印象最深的就是大家一起寫這首歌的時候。 」李秀賢則表示因為節目製作組是《Begin Again》原班人馬，令她格外有信任感，但印象最深的卻是在廚房裡忙碌的時光XD





李智雅更透露節目里的趣事：「李棟旭製作馬格利酒時不小心發酵太過，開蓋的瞬間比香檳更誇張地噴出來，所有人都像淋雨一樣淋了滿身馬格利酒。 」



說到節目看點，大家都一致表示是「成員之間的友情和配合」。 《盼望的大海》每週三晚9點通過JTBC播出，今晚就可以看到第一期啦！



（圖：JTBC，Youtube@JTBC Entertainment）

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