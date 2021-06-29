「野兽爱豆」2PM 重现《My House》、《Hands Up》经典歌曲！成员们公开的一位公约，让大家都超期待！

「野兽爱豆」 2PM 在28日发表新专辑《MUST》，这次专辑是继2016年9月发行的正规6辑《GENTLEMEN'S GAME》后时隔5年回归，主打歌《해야 해》由佑荣参与作词作曲的歌曲，相信大家都已经听过歌曲和看过MV了吧？



回归秀上，他们还演唱《My House》、《Hands Up》和《A.D.T.O.Y.》等经典歌曲，让粉丝都直呼：「怎么还是这么帅」、「每个人的家我都想去」、「欧爸们都不会老的吗」、「成熟男人的魅力」、「拿著回家的号码牌」、「好喜欢2021年的版本」、「Put Your Hands Up」等等。

日前在VLive直播中， 2PM成员们提到一位公约，这也在网路引发讨论，不少网友更表示：「一定要让他们拿到一位！」就一起来看看有什么吧 XD

Jun. K：在舞台上做 TABATA 运动

Nichkhun：在舞台上 Wink



玉泽演：在舞台上表演牙齿节奏＋演暴龙



세계 유일 이빨연주 옥택연과

...그 뒤의 pic.twitter.com/ZmbgNXNsvU — 펨펜 (@Jibbaegaletlqkf) May 9, 2021

张佑荣：在舞台上化咒怨的妆＋绑苹果头＋跳象帽舞



李俊昊：在舞台上公开腹肌



黄灿盛：在舞台上重现「不是约定好了吗」造型





（图：YouTube@M2、TVDaily、JYP娱乐、theqoo）

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