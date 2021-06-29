TWICE MOMO 4年前表情管理失敗讓Seventeen夫勝寬留下心理陰影XD！

TWICE MOMO完全沒想到她多年前的表情會讓Seventeen的夫勝寬留下心理陰影，到底是怎麼回事呢？

日前，夫勝寬開通直播和粉絲們互動，途中就提到自己覺得和TWICE之間的趣事。因為從出道開始，迄今為止Seventeen和TWICE已經有7次活動撞期了，經常在各大音樂節目後台碰面。 雖然兩隊沒有太多的交流，但夫勝寬內心覺得和TWICE很親密。 2017年，TWICE《Likey》活動期時又遇到Seventeen正在宣傳《CLAP》，兩隊在後台見面了。

雙方互送專輯的時候，看到TWICE感到很開心的夫勝寬本來想表達「既然經常活動撞期，倒不如讓兩家公司商量，下次可以同時期回歸或者錯開活動啊」。 哪知夫勝寬嘴快把話斬頭去尾變成了「這樣經常撞期，應該和公司商量一下再出來」。 夫勝寬表示自己一說完，現場氣氛就變得尷尬又僵硬，「那一瞬間我真的超級想死，我到現在還記得MOMO當時的表情，變成了我的心理陰影，現在想起來都覺得超丟人。 」



▲YouTube@부슬비截圖

直播內容火速在Seventeen的粉絲間傳播開來，也傳到了TWICE的耳朵裡，第二天TWICE就在直播裡提到了這件事情，MOMO到現在都記得此事發生在4年前SBS《人氣歌謠》1樓的休息室裡，「打招呼打到一半他突然這樣說，我都沒聽懂」，其實是日本籍的MOMO根本沒理解是什麼意思。一旁的娜璉則補充道：「Seventeen的各位也沒明白他想表達什麼，大家都覺得很尷尬，互相道謝之後就走了，後來才想明白夫勝寬到底是什麼意思。」最後MOMO還向夫勝寬致歉，說：「不好意思當時沒做好表情管理，沒想到給你留下心理陰影，不好意思啦。 」



▲V LIVE截圖

「首圖：TWICE、Seventeen官方臉書」

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