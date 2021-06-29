《無法抗拒的他》EP.2韓素希難以抵擋宋江的誘惑，甚至做了春夢：地獄之門開啟了！配樂有夠加分～

（第二集：雷）雖然收視下滑了，但話題性和討論度也大幅提高，這部劇的百合線也令人期待，周邊好多CP可以追啊～！XD 節奏偏慢，小編有時候會用1.25倍速看，心動感依舊飽滿。

JTBC 人氣漫改劇《無法抗拒的他》上週播出第二集，官方直接分類在19禁，果然剛開始沒多久就出現了床戲畫面，看了讓人臉紅心跳、猛吞口水，輕柔的觸碰也讓人心臟狂跳…。（導演真的很會拍！！！）



本劇AGB全國收視率也下降至1.25%，雖然也是預想得到，單純戀愛的題材很難有高收視率，但網上話題性和討論度偏高，評價依舊很兩極化，喜歡的人就會很喜歡，也有負面的評價。

（往下拉談及第二集的劇情）



下一秒原來只是劉娜比（韓素希 飾）的春夢，太太太真實了～，趕去上課一整個沒有打理，長了顆痘痘，偏偏朴宰彥（宋江 飾）也有上這一堂課，一波未平一波又起，剛好那個來，剛好又要一人上台報告。



發現娜比異狀後，宰彥上前用自己的襯衫圍住娜比腰間，每一次的舉動都非常貼心，雖然娜比意識到必須要跟他劃清界線，避免陷入他的溫暖之中，但兩人越來越頻繁地接觸，卻讓她無法輕易脫身。



好友吳光娜（楊惠智 飾）雖然警告過娜比「朴宰彥對誰都是這麼體貼，千萬不要被騙了」，但在聚會上看到宰彥在意娜比的模樣，又改口表示可能在宰彥心中娜比真的比較特別一點，讓娜比陷入了進退兩難的猶豫之中。



不過，就在娜比直擊宰彥疑似和其他女生KISS的畫面之後，她瞬間變得不愉快，宰彥解釋，自己更想親的對象是娜比，



宰彥靠近時，娜比先是拒絕，宰彥說：「要是妳不想，我不會強迫妳。」



兩人眼神交換，娜比緊盯著宰彥的嘴唇，用手去觸碰，娜比主動吻上了宰彥，KISS達陣啦！娜比最後一句OS：「就這樣…地獄之門開啟了！」



娜比和宰彥身邊的朋友，也有非常多對CP可追，其中女女的「百合線」也讓觀眾們相當好奇，大家看完第二集覺得如何呢？



*圖：JTBC《無法抗拒的他》＠official、Netflix

附上目前公開的兩首OST

▼KIMMUSEUM《我們已經》



▼Night Off《雖然我知道》



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