《鬼怪》劇迷看了要爆哭，超強售後服務！「阿使」李棟旭5種稱呼叫「小新娘」金高銀

看到李棟旭和金高銀的合影，《鬼怪》的劇迷們要爆哭了。
《鬼怪》都播完5年了，誰能想到主演陣容還有「售後」？ 不僅主CP有互動，其他大大小小的CP甚至冷門CP都會有同框，完全是劇粉之喜。
▲tvN《鬼怪》
這次是「陰間使者」李棟旭和「池恩倬」金高銀同框合影，李棟旭更新個人IG，黑白濾鏡下的兩人穿著圍裙坐在小店門口的台階上，像是剛剛結束繁忙的工作出來透口氣一樣。 最引人注目的就是李棟旭用5種稱呼喊高銀：「高銀、Ggon、恩倬、池恩倬、其他遺漏者，想到哪個名字就叫你哪個，估計一輩子都會這樣的。 時隔許久一起合作，很開心很舒心，幸會。 」字裡行間能看出李棟旭和金高銀再會時的開心。 而「其他遺漏者」是不是也讓劇迷們閃回《鬼怪》時代，「阿使」和「小新娘」雖然不是CP，但兩人的相處也充滿了充滿樂趣。
▲ig@leedongwook_official
這次兩人一起出演了最新治癒系綜藝節目《盼望的大海》，結合Sea（大海）、Bar（酒吧）和Wish（期望），在神秘美麗大海旁舉行LIVE現場演唱會，明星們親自挑選音樂並料理，跟到訪嘉賓一起療癒的故事。 尹鍾信、李智雅、李棟旭、金高銀、SHINee溫流、李秀賢等6位固定班底將給客人們帶來料理、音樂，還親自參與室內裝飾和營運等準備過程，每個人都有一個負責的專案。 將給客人們帶來料理、音樂，還親自參與室內裝飾和營運等準備過程，每個人都有一個負責的專案。
▲JTBC《盼望的大海》
無處不在的《鬼怪》售後，劇粉們開心嗎？
「首圖:ig@ggonekim、@leedongwook_official」
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