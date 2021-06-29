TWICE MOMO 4年前表情管理失败让Seventeen夫胜宽留下心理阴影XD！

TWICE MOMO完全没想到她多年前的表情会让Seventeen的夫胜宽留下心理阴影，到底是怎么回事呢？

日前，夫胜宽开通直播和粉丝们互动，途中就提到自己觉得和TWICE之间的趣事。因为从出道开始，迄今为止Seventeen和TWICE已经有7次活动撞期了，经常在各大音乐节目后台碰面。 虽然两队没有太多的交流，但夫胜宽内心觉得和TWICE很亲密。 2017年，TWICE《Likey》活动期时又遇到Seventeen正在宣传《CLAP》，两队在后台见面了。

双方互送专辑的时候，看到TWICE感到很开心的夫胜宽本来想表达「既然经常活动撞期，倒不如让两家公司商量，下次可以同时期回归或者错开活动啊」。 哪知夫胜宽嘴快把话斩头去尾变成了「这样经常撞期，应该和公司商量一下再出来」。 夫胜宽表示自己一说完，现场气氛就变得尴尬又僵硬，「那一瞬间我真的超级想死，我到现在还记得MOMO当时的表情，变成了我的心理阴影，现在想起来都觉得超丢人。 」



▲YouTube@부슬비截图

直播内容火速在Seventeen的粉丝间传播开来，也传到了TWICE的耳朵里，第二天TWICE就在直播里提到了这件事情，MOMO到现在都记得此事发生在4年前SBS《人气歌谣》1楼的休息室里，「打招呼打到一半他突然这样说，我都没听懂」，其实是日本籍的MOMO根本没理解是什么意思。一旁的娜琏则补充道：「Seventeen的各位也没明白他想表达什么，大家都觉得很尴尬，互相道谢之后就走了，后来才想明白夫胜宽到底是什么意思。」最后MOMO还向夫胜宽致歉，说：「不好意思当时没做好表情管理，没想到给你留下心理阴影，不好意思啦。 」



▲V LIVE截图

「首图：TWICE、Seventeen官方脸书」

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