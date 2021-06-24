李宰旭送安孝燮咖啡車！他們的共同好友是這位花美男愛豆，果然帥哥的好友都是帥哥 ♥

帥哥給帥哥送咖啡車啦！

帥氣男演員安孝燮正在拍攝新劇《紅天機》中，某日突然收到一輛咖啡車。 粉色和藍色相間的小卡車看上去充滿夢幻浪漫氣息，駕駛座上還擺著兩隻大大的熊玩偶，趴在車窗上，像是在積極攬客一樣。 車上言簡意賅地寫著「安孝燮咖啡車」。



▲SBS官網

旁邊的立牌上則印著安孝燮的帥照，並寫著「為電視劇《紅天機》的演員&工作人們們加油」。 咖啡杯的紙托則印著一個男生抱著貓咪的背影，還有彩色字體寫著「安孝燮加油」。



據說這是小鮮肉演員李宰旭送給安孝燮的咖啡車。 不過大家都很疑惑，這兩人什麼時候合作過，關係竟然好到送餐車。 有知情的粉絲透露，李宰旭和安孝燮雖然沒有一起拍過戲，但兩人有一個共同的好友就是SF9成員兼演員路雲。 路雲和李宰旭合作過《意外發現的一天》。 安孝燮則在之前的某次採訪中提到過和路雲經常私下見面，一起探討演技。 路雲也在採訪中提及過經常聯繫安孝燮和李宰旭，久而久之安孝燮和李宰旭也成了好兄弟。



帥哥的好友依舊是帥哥，廣大網民們已經開始期待李宰旭、安孝燮和路雲三大美男的同框了，什麼時候公開友情認證照呢？？

「首圖：IG@imhyoseop、facebook@아이돌 연구소」

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