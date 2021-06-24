李宰旭送安孝燮咖啡车！他们的共同好友是这位花美男爱豆，果然帅哥的好友都是帅哥 ♥

帅哥给帅哥送咖啡车啦！

帅气男演员安孝燮正在拍摄新剧《红天机》中，某日突然收到一辆咖啡车。 粉色和蓝色相间的小卡车看上去充满梦幻浪漫气息，驾驶座上还摆著两只大大的熊玩偶，趴在车窗上，像是在积极揽客一样。 车上言简意赅地写著「安孝燮咖啡车」。



▲SBS官网

旁边的立牌上则印著安孝燮的帅照，并写著「为电视剧《红天机》的演员&工作人们们加油」。 咖啡杯的纸托则印著一个男生抱著猫咪的背影，还有彩色字体写著「安孝燮加油」。



据说这是小鲜肉演员李宰旭送给安孝燮的咖啡车。 不过大家都很疑惑，这两人什么时候合作过，关系竟然好到送餐车。 有知情的粉丝透露，李宰旭和安孝燮虽然没有一起拍过戏，但两人有一个共同的好友就是SF9成员兼演员路云。 路云和李宰旭合作过《意外发现的一天》。 安孝燮则在之前的某次采访中提到过和路云经常私下见面，一起探讨演技。 路云也在采访中提及过经常联系安孝燮和李宰旭，久而久之安孝燮和李宰旭也成了好兄弟。



帅哥的好友依旧是帅哥，广大网民们已经开始期待李宰旭、安孝燮和路云三大美男的同框了，什么时候公开友情认证照呢？？

「首图：IG@imhyoseop、facebook@아이돌 연구소」

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