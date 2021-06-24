《寄生上流》壽山石最後的歸處！被崔宇植帶回家：奉俊昊導演送我的禮物XD

還記得那部刷新韓國影壇歷史的《寄生上流》（上流寄生族）嗎？ 大家知道片中象徵著運氣的石頭最終去向嗎？

《寄生上流》從石頭帶來的運氣開始，到石頭沉底結束，石頭貫穿整個故事，而這塊石頭最後被基宇的扮演者崔宇植帶回了家，當做收藏品保管。



▲《寄生上流》官方劇照

最近崔宇植為慶祝出道10周年和時尚雜誌《ELLE》一起進行了紀念拍攝，崔宇植就公開了自己私下最愛的收藏品。



其中之一就是《寄生上流》裡的那塊道具壽山石，這還是導演奉俊昊送他的禮物。



▲截圖：YouTube@엘르 코리아_ELLE KOREA

崔宇植透露拍電影時因擔心道具損壞，劇組一共準備了3塊一模一樣的壽山石，「《寄生上流》 就像石頭一樣是要和我走過一生的作品，讓我一生難忘。影片裡用到的那個真壽山石是租來的，要還，當時所有人都很想要這塊石頭，奉俊昊導演最後一錘定音，說這個應該給基宇，最後被我帶回家了。 」



影片裡，朴敘俊飾演的基宇的朋友送來這塊壽山石時表示：「這個石頭可以帶來運氣和財運」。而私下裡朴敘俊和崔宇植也是一對好兄弟。



「首圖：YouTube@엘르 코리아_ELLE KOREA＆《寄生上流》官方劇照」

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