《寄生上流》寿山石最后的归处！被崔宇植带回家：奉俊昊导演送我的礼物XD

还记得那部刷新韩国影坛历史的《寄生上流》（上流寄生族）吗？ 大家知道片中象徵著运气的石头最终去向吗？

《寄生上流》从石头带来的运气开始，到石头沉底结束，石头贯穿整个故事，而这块石头最后被基宇的扮演者崔宇植带回了家，当做收藏品保管。



▲《寄生上流》官方剧照

最近崔宇植为庆祝出道10周年和时尚杂志《ELLE》一起进行了纪念拍摄，崔宇植就公开了自己私下最爱的收藏品。



其中之一就是《寄生上流》里的那块道具寿山石，这还是导演奉俊昊送他的礼物。



▲截图：YouTube@엘르 코리아_ELLE KOREA

崔宇植透露拍电影时因担心道具损坏，剧组一共准备了3块一模一样的寿山石，「《寄生上流》 就像石头一样是要和我走过一生的作品，让我一生难忘。影片里用到的那个真寿山石是租来的，要还，当时所有人都很想要这块石头，奉俊昊导演最后一锤定音，说这个应该给基宇，最后被我带回家了。 」



影片里，朴叙俊饰演的基宇的朋友送来这块寿山石时表示：「这个石头可以带来运气和财运」。而私下里朴叙俊和崔宇植也是一对好兄弟。



「首图：YouTube@엘르 코리아_ELLE KOREA＆《寄生上流》官方剧照」

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻