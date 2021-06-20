GOT7合約到期後各成員的活動近況！每個人都忙碌又充實，新作品陸續跟大家見面啦！❤

GOT7今年1月跟JYP合約到期、全員不續約，雖然沒能戰勝「七年之癢」，但成員們也從此開啟了演藝生涯的第二幕。

BamBam簽約宣美和Urban Zakapa所屬社Abyss Company，本月15日發行第一張SOLO專輯《riBBon》，展現了在rapper之外作為主唱的魅力，專輯和主打歌在iTunes多個地區登上榜首。 BamBam在泰國已經是國民明星的程度，但合約到期后沒有選擇回國發展，而是繼續留在韓國：「K-pop是我愛上音樂的第一個契機，開始跳舞和夢想成為歌手全都是因為K-Pop。 」



有謙簽約AOMG，本月17日發行首張SOLO專輯《Point Of View： U》，收錄7首新曲，AOMG的朴宰范、Gray、Loco等都有參與製作。



隊長JAY B加盟H1ghr Music，上月發行了首支數位單曲《Switch It Up》，在iTunes多個地區登上榜首。



Jackson繼續通過自己的公司TEAM WANG在中國進行活動，還和Rain所屬社Sublime Artist Agency簽署商業合約在韓國活動，今年3月參與了Rain的專輯製作，計畫今年內在韓國發行新專輯。



榮宰也簽約到Sublime Artist Agency，在上月開演的原創音樂劇《太陽之歌》里擔任主角，Netflix原創情景喜劇《明天不要來》也在昨日開播。



珍榮簽約到李秉憲、高洙、韓志旼的所屬社BH娛樂，為下月開播的tvN新劇《惡魔法官》擔任主演，新片《夜叉》也上映在即。



（圖：tvN）

Mark回到美國，上月和負責Brad Pitt、孫興慜的美國經紀公司Creative Artists Agency簽約，即將在當地展開活動。



（封圖：GOT7 FB）

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