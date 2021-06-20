【K社韓文小百科】暖心一幕！韓網友發帖：「家門口出現沒有買過的保溫瓶」，背面的字讓人眼濕

今天分享一個在韓網感動不少網友的事件，希望大家看了也能獲得療癒！

本月16日，一位韓國網友在某論壇上分享了自己家的故事。 PO主說女兒等的快遞遲遲不來，便安慰女兒：「最近快遞員很忙很辛苦，我們的東西不急，再等等吧。 」女兒於是回房間很用心地寫東西，還從冰箱拿出飲料零食裝進塑膠袋拿到門外，又說給大人吃的東西不能放在地上，所以特地放了一張小矮桌。

PO主分享的照片裡可以看到，塑膠袋裡裝了小孩喜歡的糖果零食，旁邊是一封字跡工整的信：「快遞員先生！一直很感謝快遞員先生，要小心開車、身體健康哦！我們家晚一點來也可以的。 辛苦的日子把我家的快遞推遲也可以~！肚子餓的時候請吃這些吧！」

「❤택배 기사님❤

택배 기사님, 늘 감사합니다.

운전 조심하시고 건강도 챙기세요~

저희 집은 늦게 주셔도 되니, 힘드신 날에는 저희 집 물건은 배송을 미루셔도 돼요~!

배 고프실 때 챙겨드세요!」

PO主說：「比起功課好的小孩，我們更希望她成為心地溫暖的小孩 ，現在看來有在好好成長。 」

大概2小時後PO主收到了送達通知簡訊，這時已經是深夜11點，PO主不禁自責不應該要求快速配送，但是快遞員很快發來了第二封簡訊，PO主帶著疑問點進去一看，居然是自家門口的照片，地上擺著一個小小的粉紅色紙盒。

原來快遞員收到禮物後也挑了一個小孩會喜歡的米奇保溫瓶作為回禮，並在包裝盒背面寫了回信：「我是xx快遞員。 非常感謝您準備的飲料，會好好喝的。 請一定要向小孩轉達我的感謝！」

「쿠팡입니다.

준비해주신 음료수 너무 감사히 잘 먹겠습니다.

아이에게 꼭 감사하다고 전해주세요!」

PO主看到的瞬間鼻子就酸了：「工作到這麼晚應該已經很累了，卻仍然堅持用心回禮和回信，還特意放回來...... 把陌生小孩的小小行動變成了大大的感動！很想親口表達謝意，但不知道快遞員的號碼，希望他可以看到這篇帖文，真的真的很感謝！」

很多網友都對PO主的感動表示有共鳴：「哇真的讓人感覺生活很美好！」、「不管世界多麼險惡，我們身邊仍然有善良的鄰居」、「真的是心地非常美好的人」、「天使女兒和天使快遞員的相遇」。

其實最近韓國快遞業不算太平，因為物流量持續增多、快遞員長期疲憊甚至出現過勞死，本月9日快遞工會剛剛啟動了無限期總罷工，17日位於京畿道的大型物流中心又發生嚴重火災，種種令人遺憾的新聞裡，這份小小的感動更顯得格外珍貴。

（封圖：Youtube@MBCNEWS）

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