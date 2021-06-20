GOT7合约到期后各成员的活动近况！每个人都忙碌又充实，新作品陆续跟大家见面啦！❤

GOT7今年1月跟JYP合约到期、全员不续约，虽然没能战胜「七年之痒」，但成员们也从此开启了演艺生涯的第二幕。

BamBam签约宣美和Urban Zakapa所属社Abyss Company，本月15日发行第一张SOLO专辑《riBBon》，展现了在rapper之外作为主唱的魅力，专辑和主打歌在iTunes多个地区登上榜首。 BamBam在泰国已经是国民明星的程度，但合约到期后没有选择回国发展，而是继续留在韩国：「K-pop是我爱上音乐的第一个契机，开始跳舞和梦想成为歌手全都是因为K-Pop。 」



有谦签约AOMG，本月17日发行首张SOLO专辑《Point Of View： U》，收录7首新曲，AOMG的朴宰范、Gray、Loco等都有参与制作。



队长JAY B加盟H1ghr Music，上月发行了首支数位单曲《Switch It Up》，在iTunes多个地区登上榜首。



Jackson继续通过自己的公司TEAM WANG在中国进行活动，还和Rain所属社Sublime Artist Agency签署商业合约在韩国活动，今年3月参与了Rain的专辑制作，计画今年内在韩国发行新专辑。



荣宰也签约到Sublime Artist Agency，在上月开演的原创音乐剧《太阳之歌》里担任主角，Netflix原创情景喜剧《明天不要来》也在昨日开播。



珍荣签约到李秉宪、高洙、韩志旼的所属社BH娱乐，为下月开播的tvN新剧《恶魔法官》担任主演，新片《夜叉》也上映在即。



（图：tvN）

Mark回到美国，上月和负责Brad Pitt、孙兴慜的美国经纪公司Creative Artists Agency签约，即将在当地展开活动。



（封图：GOT7 FB）

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