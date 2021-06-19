新劇《Voice 4》果然驚悚度滿分，首播網友評價：反派擁有女主的臉蛋跟聲音，太刺激了～！

新劇《Voice 4》果然驚悚度滿分，首播網友評價：反派擁有女主的臉蛋跟聲音，太刺激了～！

韓劇   2021年6月19日   星期六12:53   MiJimin   99

（無雷．網友評價）昨晚經典韓劇《Voice 4》第四季登場，第一集就不讓人失望，恐怖驚悚＋緊張感滿分，用大家熟悉的李荷娜臉孔＆聲音來詮釋反派，意外地非常帶勁新鮮。

經典韓劇《Voice》第四季新劇《Voice 4》在昨晚正式登場，由大家熟悉的連續四代女主李荷娜，和宋承憲攜手主演，第一集反派們就非常囂張的挑釁犯案，尤其這一次是女反派讓觀眾感到前所未有的新鮮感。

這一次主軸是反派操縱著觸法少年的心思，並引導其殘忍殺害全家、擁有4種人格的連環殺人魔，血腥程度依舊，全國AGB收視率3.2%起頭算是不俗的成績，網上討論度也蠻熱烈的。

雖然預告就很明顯地告訴觀眾們，這一次是女反派，而且擁有女主姜權珠（李荷娜　飾）的聲音，一模一樣的臉孔，和以往不同的是，第一集就清清楚楚地告訴大家兇手是誰，但事情真的有這麼簡單嗎？這個女人又是誰？和姜權珠有甚麼關係？反而讓大家更加好奇她們之間的關係。

網友首播觀後感：「第一集就直接19禁，果然是《Voice 4》」、「第一集很不錯」、「太嚇人了」、「不愧是《Voice》」、「期待李荷娜一人分飾兩角，演技很棒」、「這一次在開播就出現歷代級的反派，太衝擊了！」、「滿滿的緊張感，好久沒有這種感覺了」、「找宋承憲搭檔，感覺還不錯」、「配樂真的讓人很入戲」、「反派擁有女主的臉蛋跟聲音，太刺激了～！」、「才一個小時不夠看啊！」

大家看完第一集感覺如何呢？《Voice 4》每週五、六晚間播出。

*圖：보이스 4@official

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