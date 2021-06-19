新剧《Voice 4》果然惊悚度满分，首播网友评价：反派拥有女主的脸蛋跟声音，太刺激了～！

（无雷．网友评价）昨晚经典韩剧《Voice 4》第四季登场，第一集就不让人失望，恐怖惊悚＋紧张感满分，用大家熟悉的李荷娜脸孔＆声音来诠释反派，意外地非常带劲新鲜。
经典韩剧《Voice》第四季新剧《Voice 4》在昨晚正式登场，由大家熟悉的连续四代女主李荷娜，和宋承宪携手主演，第一集反派们就非常嚣张的挑衅犯案，尤其这一次是女反派让观众感到前所未有的新鲜感。
这一次主轴是反派操纵著触法少年的心思，并引导其残忍杀害全家、拥有4种人格的连环杀人魔，血腥程度依旧，全国AGB收视率3.2%起头算是不俗的成绩，网上讨论度也蛮热烈的。
虽然预告就很明显地告诉观众们，这一次是女反派，而且拥有女主姜权珠（李荷娜 饰）的声音，一模一样的脸孔，和以往不同的是，第一集就清清楚楚地告诉大家凶手是谁，但事情真的有这么简单吗？这个女人又是谁？和姜权珠有甚么关系？反而让大家更加好奇她们之间的关系。
网友首播观后感：「第一集就直接19禁，果然是《Voice 4》」、「第一集很不错」、「太吓人了」、「不愧是《Voice》」、「期待李荷娜一人分饰两角，演技很棒」、「这一次在开播就出现历代级的反派，太冲击了！」、「满满的紧张感，好久没有这种感觉了」、「找宋承宪搭档，感觉还不错」、「配乐真的让人很入戏」、「反派拥有女主的脸蛋跟声音，太刺激了～！」、「才一个小时不够看啊！」
大家看完第一集感觉如何呢？《Voice 4》每周五、六晚间播出。
*图：보이스 4@official
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