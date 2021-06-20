那些主演了古裝劇的男愛豆們！從此以後看小說，王都有了具體形象XD

男愛豆們參演影視劇在韓國娛樂圈並不少見，但能夠演古裝劇且擔任主角的男愛豆還真不多見。

不僅是因為長相要符合古裝氣質，還因為古裝戲特有的語音語調，演起來真心不容易。 不過有這麼幾位男愛豆不僅演了古裝戲，還在劇中是男主角，無論是演技還是顏值都獲得了廣大觀眾的認可。

任時完《王在相愛》

想當年任時完在《擁抱太陽的月亮》中亮相時就驚艷了所有人，雖然只是個少年角色卻給觀眾留下了深刻印象。 後來眾人終於能在《王在相愛》中再次見到他的古裝扮相，看完他之後，那些言情小說裡的世家公子形象都能夠具化了。



▲MBC《王在相愛》官方劇照

朴炯植《花郎》

演技很不錯的朴炯植差點就讓人忘了他其實也是愛豆出身，是帝國之子裡的一員。朴炯植演過不少戲，但多以現代劇為主，《花郎》中朴炯植的裝扮也是相當的帥氣有型，讓大家都覺得「如果真興王活著的話，應該就是這個樣子的吧。」再加上他的史劇發音和神情，都像極了一位威嚴的王。



▲KBS《花郎》官方劇照

金明洙《暗行御史》

當愛豆時叫L，當演員時叫做金明洙，有著「韓國神顏」之稱的他古裝扮相也非常俊美搶眼，為了辦案甚至不惜喬裝女子。



▲KBS《暗行御史》官方劇照

鄭振永《雲畫的月光》

新一代的古裝美男說的就是鄭振永，一登場就驚豔了所有人，顏值根本不輸領銜男主朴寶劍好嘛！尤其是那雙眼睛特別有戲，魅惑桃花眼似乎每時每刻都有話要對你說。



▲KBS《雲畫的月光》官方劇照

都敬秀《百日的郎君》

第一次出演古裝的都敬秀沒想到穿上古裝的他竟令人眼前一亮，著實很是驚豔，且完美消化韓服造型，加上紮實演技的加持，說他是科班出身的專業演員也不為過，果然是名不虛傳的演技派愛豆。



▲tvN《百日的郎君》官方劇照

車銀優《新入史官丘海昤》

愛豆出身的車銀優一向有「臉讚天才」這個稱號，原以為只有現代裝才能突顯他的氣質，沒想到穿上古裝照樣顏值爆表，簡直就像是漫畫裡走出來的人一樣。



▲MBC《新入史官丘海昤》官方劇照

尹斗俊《撲通撲通LOVE》

當年這部劇播出後甚至傳出了「希望尹斗俊的韓服能夠半永久」這種話，可見觀眾們對他的古裝扮相有多認可。一直面部線條偏硬朗的尹斗俊不適合拍古裝劇，沒想到《撲通撲通LOVE》中飾演大王的他穿上古裝卻顯得非常有氣勢，著實驚豔！



▲MBC《撲通撲通LOVE》官方劇照

「首圖：各電視劇」

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