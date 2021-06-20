那些主演了古装剧的男爱豆们！从此以后看小说，王都有了具体形象XD

男爱豆们参演影视剧在韩国娱乐圈并不少见，但能够演古装剧且担任主角的男爱豆还真不多见。

不仅是因为长相要符合古装气质，还因为古装戏特有的语音语调，演起来真心不容易。 不过有这么几位男爱豆不仅演了古装戏，还在剧中是男主角，无论是演技还是颜值都获得了广大观众的认可。

任时完《王在相爱》

想当年任时完在《拥抱太阳的月亮》中亮相时就惊艳了所有人，虽然只是个少年角色却给观众留下了深刻印象。 后来众人终於能在《王在相爱》中再次见到他的古装扮相，看完他之后，那些言情小说里的世家公子形象都能够具化了。



▲MBC《王在相爱》官方剧照

朴炯植《花郎》

演技很不错的朴炯植差点就让人忘了他其实也是爱豆出身，是帝国之子里的一员。朴炯植演过不少戏，但多以现代剧为主，《花郎》中朴炯植的装扮也是相当的帅气有型，让大家都觉得「如果真兴王活著的话，应该就是这个样子的吧。」再加上他的史剧发音和神情，都像极了一位威严的王。



▲KBS《花郎》官方剧照

金明洙《暗行御史》

当爱豆时叫L，当演员时叫做金明洙，有著「韩国神颜」之称的他古装扮相也非常俊美抢眼，为了办案甚至不惜乔装女子。



▲KBS《暗行御史》官方剧照

郑振永《云画的月光》

新一代的古装美男说的就是郑振永，一登场就惊艳了所有人，颜值根本不输领衔男主朴宝剑好嘛！尤其是那双眼睛特别有戏，魅惑桃花眼似乎每时每刻都有话要对你说。



▲KBS《云画的月光》官方剧照

都敬秀《百日的郎君》

第一次出演古装的都敬秀没想到穿上古装的他竟令人眼前一亮，著实很是惊艳，且完美消化韩服造型，加上扎实演技的加持，说他是科班出身的专业演员也不为过，果然是名不虚传的演技派爱豆。



▲tvN《百日的郎君》官方剧照

车银优《新入史官丘海昤》

爱豆出身的车银优一向有「脸赞天才」这个称号，原以为只有现代装才能突显他的气质，没想到穿上古装照样颜值爆表，简直就像是漫画里走出来的人一样。



▲MBC《新入史官丘海昤》官方剧照

尹斗俊《扑通扑通LOVE》

当年这部剧播出后甚至传出了「希望尹斗俊的韩服能够半永久」这种话，可见观众们对他的古装扮相有多认可。一直面部线条偏硬朗的尹斗俊不适合拍古装剧，没想到《扑通扑通LOVE》中饰演大王的他穿上古装却显得非常有气势，著实惊艳！



▲MBC《扑通扑通LOVE》官方剧照

「首图：各电视剧」

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