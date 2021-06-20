【有片】《我獨自生活》Simon D竟在節目中與冒牌IU通話！觀眾傻眼：「這不是良好的示範吧？ 」

18日播出的MBC真人秀《我獨自生活》裡，Simon D與模仿IU聲音的人通話，引起不少觀眾的爭議和指責。

節目里，Simon D觀看IU主演的電視劇《我的大叔》之後感動到流淚，隨後似乎撥通電話一樣對著手機講：「IU xi，我剛剛看了《我的大叔》最後一集，大哭了一場。 」對方說：「啊真的嗎？ 原來看了之後哭了啊。 」



（圖：MBC《我獨自生活》節目截圖）

這時節目第一部結束插播廣告，因為對方的聲音和IU非常像，節目成員都以為是IU在講話，然而廣告結束後才揭曉真相：對方只是模仿IU聲音的人，這一對話是通過聊天app進行。

Simon D也在隨後解釋：「這是Clubhouse，只能用聲音交流的SNS，最近很流行。 」



（圖：MBC《我獨自生活》節目截圖）

節目播出後，不少觀眾指責節目組刻意引人誤會，因為之前的宣傳報導就寫得好像真的會和IU通話一樣：「看完電視劇感覺辛苦的生活得到安慰的Simon D立即致電劇中主角IU（？ ）分享觀後感。 」而且通話後立即插播廣告，如果觀眾沒撐到第二部，很可能就誤以為對方真的是IU。

還有網友爆料說，實際上IU的粉絲很討厭這個模仿者，因為她拒絕在個人資料裡寫明是模仿者，令很多人誤以為是真的IU在玩這個app。該模仿者還假裝IU開了線上粉絲見面會，甚至假裝IU唱歌，結果唱得不好，令當時參加的網友覺得「IU的live也不怎麼樣嘛，失望」。

出現爭議後節目組已經撤掉網上的相關片段，但已有網友截取這一段影片PO上網，留言道：「開玩笑嗎......」



（封圖：IG@longlivesmdc、dlwlrma）

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