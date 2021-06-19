BTS防彈少年團V的手太委屈了！臉快向手道歉吧XD

上帝對防彈少年團V的手太不公平了。

畢竟已經給了V一張精緻如雕刻般的神顏，手長得再美也被顏值給遮住了，都沒人發現他的手原來那麼美！！！當然，我們也可以說上帝其實對V真的是寵愛，給了他這張雕塑般的臉之後，還賜給了他這樣一雙手。



▲twitter@bts_bighit

骨節分明，細長嫩白，指甲也是方方長長，長得很「端正」。



태형이 손은 진짜... 와...

화려한 악세사리가 과해 보이지 않음

그만치 태형이 손은...



태형이 얼굴은 진짜... 와...

화려한 악세사리가 과해 보이지 않음

그만치 태형이 얼굴은... pic.twitter.com/FU8FtNDHBk — BE더스 (@BeTheStream) June 10, 2021

5월23일기사(4)



BTS 뷔 '버터' 콘셉트 클립 속

젤리 품절 또 품절…'뷔다스 손' 인증https://t.co/k8VOcSOzwz

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방탄소년단 뷔가 새 싱글 '버터'(Butter) 콘셉트 클립에서 춤 추며 먹은 젤리가 품절 되며 또 한 번 '뷔다스의 손' 효과를 입증했습니다. pic.twitter.com/a05YSZv60Y — BTS V Forever Snow Flower Blue&Grey (@BTSVforeverlove) May 23, 2021

一雙手非常有戲，為舞台表演加分不少！



手真的太委屈了，和臉同時出現在鏡頭裡時，永遠被完美神顏搶走所有的視線！



▲ig@bts.bighitofficial

所以，V的臉，你該好好向手道歉啦！！

「首圖：ig@bts.bighitofficial」

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