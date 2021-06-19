BTS防彈少年團V的手太委屈了！臉快向手道歉吧XD

BTS防彈少年團V的手太委屈了！臉快向手道歉吧XD

明星   2021年6月19日   星期六08:00   Tracy   2

上帝對防彈少年團V的手太不公平了。

畢竟已經給了V一張精緻如雕刻般的神顏，手長得再美也被顏值給遮住了，都沒人發現他的手原來那麼美！！！當然，我們也可以說上帝其實對V真的是寵愛，給了他這張雕塑般的臉之後，還賜給了他這樣一雙手。

▲twitter@bts_bighit

骨節分明，細長嫩白，指甲也是方方長長，長得很「端正」。


一雙手非常有戲，為舞台表演加分不少！

手真的太委屈了，和臉同時出現在鏡頭裡時，永遠被完美神顏搶走所有的視線！

▲ig@bts.bighitofficial

所以，V的臉，你該好好向手道歉啦！！

「首圖：ig@bts.bighitofficial」

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