《機智醫生生活2》五人幫期待的劇情發展是哪一部分？曹政奭：「頌和到底會不會答應翊俊的告白？」

tvN《機智醫生生活2》即將於6月17日晚間首播，各主要演員們也選出了自己最期待的劇情發展，大家覺得跟你想的是否也一樣呢？

《機智醫生生活2》同樣發生在你我生老病死都離不開的場所，也就是醫院裡，每個平凡又特別的故事一天一天真實上演，而這五位認識超過20年以上的好朋友們，又將面臨什麼樣的挑戰？而這五人幫真摯的友情在第一季中令所有觀眾們相當喜愛並支持，曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、田美都與金大明各自也選出了在第二季中他們所期待的劇情發展。



＃曹政奭：「期待第一季之後「翊俊與頌和」兩人的關係變化」

還記得在第一季的最後，頌和（田美都飾）搬了新家，翊俊（曹政奭飾）雖有出國行程卻在前幾個小時去見頌和，告白自己愛上認識很久的好友，希望回國後慢慢聽頌和的回答，畫面中的頌和看來有些苦惱，因此曹政奭說：「我也非常期待翊俊與頌和在第二季的關係變化，非常好奇。」



＃柳演錫：「期待「熊熊情侶」的可愛感情發展」

柳演錫所謂的熊熊情侶指的是像熊一樣默默認真工作著的秋敏荷（安恩貞飾）與內心相當細膩的大熊碩亨（金大明飾），秋敏荷直球告白後，兩人若有似無的曖昧情愫正在發展中。柳演錫說：「因為兩人在第一季中的相處模式很可愛，所以也很期待他們在第二季的發展。」



＃鄭敬淏：「期待五人幫在戲外的相處能原封不動地表現在電視劇中」

《機智醫生生活》之所以大受歡迎，也是五位主要演員們展現出深厚的好友情，因此在第二季中當然大家更加熟悉，合作起來也更有默契。鄭敬淏說：「最期待我們99五人幫的好默契了，因為電視劇外我們的形象與感情已經直接滲透在電視劇角色與劇情中，所以很期待第二季如何呈現。」



＃金大明：「像孩子們一樣開心的這些長輩們的交互作用」

《機智醫生生活》中也出現很多可愛的長輩，大家應該都還記得狼人殺遊戲的橋段吧？看著他們相互關照的樣子也讓人心裡覺得暖暖的。金大明也特別指出了第一季中狼人殺遊戲的這段，他覺得一群長者們卻笑得像孩子們一樣開心又燦爛，也將是第二季中的溫暖來源之一。



＃田美都：「期待金俊完與都載學兩人的鬥嘴」

在劇中看起來很冷淡卻擁有反轉魅力的金俊完（鄭敬淏飾）醫師，以及有點小白目的都載學（丁文晟飾）醫師，兩人你來我往的鬥嘴，也將是會令觀眾們笑出聲的名場面之一，一天到晚常常被罵的載學，面對罵人的時候就像機關槍連珠炮的俊完，常表現出無力反駁的無奈樣子，令人發笑。田美都期待在第二季劇情中，這兩人有點不對盤的鬥嘴。



tvN《機智醫生生活2》即將於6月17日晚間首播。

照片: tvN

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞