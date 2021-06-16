aespa霸氣KARINA素顏根本就是奶氣糰子！ 卸妝後像個寶寶

SM娛樂不愧是韓國娛樂圈的花田，旗下每一位藝人都顏值有保障。

SM最新女團aespa成員Karina素顏照曝光，又美又純的顏值看呆粉絲。



▲theqoo

aespa本次回歸帶來了歌曲《Next Level》，「世界觀」影片中有一段水下場景，為了達到更好的呈現效果，KARINA克服恐懼心理，敬業地完成了潛水拍攝，深至水下6米。



趁著休息空檔趴在泳池邊休息的KARINA完全是素顏出鏡，五官立體到完全不需要妝容加持。 舞台妝是帥氣KARINA，卸妝是奶氣劉知珉(柳智敏)，自帶懵懂氛圍，一雙大眼睛充滿了對世間的好奇。



아 미친

수심 6m에서 스킨스쿠버 연습하는 카리나

눈물나... pic.twitter.com/mWvhmYGkpA — 쩜 (@karinaisaGOD) June 14, 2021

驚人素顏看得韓國網友留言：「素顏完全就是個寶寶」、「無法用言語形容的孩子感和美麗，只有拳頭大的臉。 」，「開玩笑嗎？ 人怎麼會長成這樣？ sm不要用AI技術讓虛擬人出道」等。

「首圖：ig@aespa_official」

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