《机智医生生活2》五人帮期待的剧情发展是哪一部分？曹政奭：「颂和到底会不会答应翊俊的告白？」

tvN《机智医生生活2》即将於6月17日晚间首播，各主要演员们也选出了自己最期待的剧情发展，大家觉得跟你想的是否也一样呢？

《机智医生生活2》同样发生在你我生老病死都离不开的场所，也就是医院里，每个平凡又特别的故事一天一天真实上演，而这五位认识超过20年以上的好朋友们，又将面临什么样的挑战？而这五人帮真挚的友情在第一季中令所有观众们相当喜爱并支持，曹政奭、柳演锡、郑敬淏、田美都与金大明各自也选出了在第二季中他们所期待的剧情发展。



＃曹政奭：「期待第一季之后「翊俊与颂和」两人的关系变化」

还记得在第一季的最后，颂和（田美都饰）搬了新家，翊俊（曹政奭饰）虽有出国行程却在前几个小时去见颂和，告白自己爱上认识很久的好友，希望回国后慢慢听颂和的回答，画面中的颂和看来有些苦恼，因此曹政奭说：「我也非常期待翊俊与颂和在第二季的关系变化，非常好奇。」



＃柳演锡：「期待「熊熊情侣」的可爱感情发展」

柳演锡所谓的熊熊情侣指的是像熊一样默默认真工作著的秋敏荷（安恩贞饰）与内心相当细腻的大熊硕亨（金大明饰），秋敏荷直球告白后，两人若有似无的暧昧情愫正在发展中。柳演锡说：「因为两人在第一季中的相处模式很可爱，所以也很期待他们在第二季的发展。」



＃郑敬淏：「期待五人帮在戏外的相处能原封不动地表现在电视剧中」

《机智医生生活》之所以大受欢迎，也是五位主要演员们展现出深厚的好友情，因此在第二季中当然大家更加熟悉，合作起来也更有默契。郑敬淏说：「最期待我们99五人帮的好默契了，因为电视剧外我们的形象与感情已经直接渗透在电视剧角色与剧情中，所以很期待第二季如何呈现。」



＃金大明：「像孩子们一样开心的这些长辈们的交互作用」

《机智医生生活》中也出现很多可爱的长辈，大家应该都还记得狼人杀游戏的桥段吧？看著他们相互关照的样子也让人心里觉得暖暖的。金大明也特别指出了第一季中狼人杀游戏的这段，他觉得一群长者们却笑得像孩子们一样开心又灿烂，也将是第二季中的温暖来源之一。



＃田美都：「期待金俊完与都载学两人的斗嘴」

在剧中看起来很冷淡却拥有反转魅力的金俊完（郑敬淏饰）医师，以及有点小白目的都载学（丁文晟饰）医师，两人你来我往的斗嘴，也将是会令观众们笑出声的名场面之一，一天到晚常常被骂的载学，面对骂人的时候就像机关枪连珠炮的俊完，常表现出无力反驳的无奈样子，令人发笑。田美都期待在第二季剧情中，这两人有点不对盘的斗嘴。



tvN《机智医生生活2》即将於6月17日晚间首播。

照片: tvN

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