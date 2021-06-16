直到最後還是那麼溫暖的李光洙♡ 留給《Running Man》的禮物怎能不被感動

光洙直到最後帶來的回憶還是那麼的棒，謝謝你啊♡

《Running Man》EP.559是李光洙加入《Running Man》的第3991天、在《Running Man》的最後1天，製作組事前詢問他想去哪裡、想做些什麼，設計了整天的競賽內容「再見，我的特別兄弟」。

表面上，寶弼PD告訴大家的規則是：成員們要幫助李光洙減刑出獄，每次減刑成功，李光洙有機會透過福不福拿到製作組準備的禮物，節目最後每個人都會拿到一整天所拍的紀念照片。而李光洙之外的成員，收到了隱藏任務：幫助李光洙拿到禮物，其中和李光洙拍最多合照的成員，能和李光洙拿到一樣的禮物。

開場就能看見成員們積極和光洙合照。也許觀眾在整個觀看過程除了不捨光洙外，也曾擔心光洙得知成員們和他合照是別有用心的，會不會很失望？但其實多慮了，因為李光洙也有隱藏任務。



「劉在錫27張、池錫辰27張、金鍾國27張……全員拍的張數一樣多。」PD這才宣布李光洙的隱藏任務成功，李光洙要透過福不福拿的七樣禮物，實際上是他準備好送成員的告別禮物，事前已和PD討論要如何用遊戲包裝、讓成員們好好收下這些禮物。



李光洙為了送禮物給成員，不僅用強大的心意克服了臭手，更隨時隨地觀察每位成員的相片數排名，默默的跑到落後的成員身邊拍照、不斷的作調整……最終成功將禮物送到每位成員手上。當然，最棒最有紀念的禮物，是一整天相處的美好回憶。



雖然光洙在這11年犯下罪刑無數，認真計較的話至少要服刑1050年，但在一路走來好多好多細節上，都能看到光洙的細心與溫暖，甚至直到最後也是那麼體貼。這樣的李光洙，怎能不被他感動呢？



光洙啊～走花路吧～以後一定要再回來走走，謝謝你陪伴了我們許多觀眾的青春、成為我們青春的一部分♡

（封圖：《Running Man》IG@sbs_runningman_sbs；內文圖：《Running Man》@friDay影音 截圖）

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