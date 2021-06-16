直到最后还是那么温暖的李光洙♡ 留给《Running Man》的礼物怎能不被感动

直到最后还是那么温暖的李光洙♡ 留给《Running Man》的礼物怎能不被感动

综艺   2021年6月16日   星期三09:00   草莓   2

光洙直到最后带来的回忆还是那么的棒，谢谢你啊♡

《Running Man》EP.559是李光洙加入《Running Man》的第3991天、在《Running Man》的最后1天，制作组事前询问他想去哪里、想做些什么，设计了整天的竞赛内容「再见，我的特别兄弟」。

表面上，宝弼PD告诉大家的规则是：成员们要帮助李光洙减刑出狱，每次减刑成功，李光洙有机会透过福不福拿到制作组准备的礼物，节目最后每个人都会拿到一整天所拍的纪念照片。而李光洙之外的成员，收到了隐藏任务：帮助李光洙拿到礼物，其中和李光洙拍最多合照的成员，能和李光洙拿到一样的礼物。

开场就能看见成员们积极和光洙合照。也许观众在整个观看过程除了不舍光洙外，也曾担心光洙得知成员们和他合照是别有用心的，会不会很失望？但其实多虑了，因为李光洙也有隐藏任务。

「刘在锡27张、池锡辰27张、金钟国27张……全员拍的张数一样多。」PD这才宣布李光洙的隐藏任务成功，李光洙要透过福不福拿的七样礼物，实际上是他准备好送成员的告别礼物，事前已和PD讨论要如何用游戏包装、让成员们好好收下这些礼物。

李光洙为了送礼物给成员，不仅用强大的心意克服了臭手，更随时随地观察每位成员的相片数排名，默默的跑到落后的成员身边拍照、不断的作调整……最终成功将礼物送到每位成员手上。当然，最棒最有纪念的礼物，是一整天相处的美好回忆。

虽然光洙在这11年犯下罪刑无数，认真计较的话至少要服刑1050年，但在一路走来好多好多细节上，都能看到光洙的细心与温暖，甚至直到最后也是那么体贴。这样的李光洙，怎能不被他感动呢？

光洙啊～走花路吧～以后一定要再回来走走，谢谢你陪伴了我们许多观众的青春、成为我们青春的一部分♡

（封图：《Running Man》IG@sbs_runningman_sbs；内文图：《Running Man》@friDay影音 截图）

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留言/评论
  • 最好的光洙，最搞笑的長頸鹿！祝福一輩子走花路，幸福美滿❤️
    48分前
  • 希望光洙之後跟runningman的成員有各種合作 一定很精彩! 不知道有沒有機會看光洙,智孝,昭旻能一起合作電影
    1小时前
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