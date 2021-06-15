《機智牢房生活》「小迷糊」李奎炯將客串《機智醫生生活2》：延續與申元浩PD的緣分！

《機智牢房生活》中的「小迷糊」李奎炯最近非常忙碌，繼《Voice 4》之後，又要來客串《機智醫生生活2》了。
李奎炯憑藉熱門韓劇《機智牢房生活》爆紅，他在劇中飾演「小迷糊」，可愛又惹人憐的演技獲得觀眾一致肯定，知名度提升之後片約也紛紛而來，之前還和女神金泰希主演了治癒系韓劇《Hi Bye, Mama!》（哈囉掰掰，我是鬼媽媽）。 前不久，無數劇迷萬分期待的懸疑劇《Voice 4》定檔，李奎炯也加入其中，韓媒報導直指他是「隱藏王牌」，在劇中戲份很重要。
▲tvN《機智牢房生活》
這個消息才傳出不久，李奎炯又傳出了另一個演出消息，要在「機智系列」的另一個大熱劇《機智醫生生活2》中客串，延續與《機智牢房生活》申元浩PD的緣分。
▲tvN《機智醫生生活2》
此外，《秘密森林2》中有著出色演出的女演員朴知妍也要在《機智醫生生活2》中客串，她和女主劇田美都一樣活躍在音樂劇和電視劇圈。
▲tvN《秘密森林2》
《機智醫生生活2》將於6月17日正式開播，除了安治弘（金俊翰 飾）之外，第1季原班人馬合體再亮相。
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