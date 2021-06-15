《机智牢房生活》「小迷糊」李奎炯将客串《机智医生生活2》：延续与申元浩PD的缘分！

《机智牢房生活》中的「小迷糊」李奎炯最近非常忙碌，继《Voice 4》之后，又要来客串《机智医生生活2》了。
李奎炯凭藉热门韩剧《机智牢房生活》爆红，他在剧中饰演「小迷糊」，可爱又惹人怜的演技获得观众一致肯定，知名度提升之后片约也纷纷而来，之前还和女神金泰希主演了治愈系韩剧《Hi Bye, Mama!》（哈罗掰掰，我是鬼妈妈）。 前不久，无数剧迷万分期待的悬疑剧《Voice 4》定档，李奎炯也加入其中，韩媒报导直指他是「隐藏王牌」，在剧中戏份很重要。
▲tvN《机智牢房生活》
这个消息才传出不久，李奎炯又传出了另一个演出消息，要在「机智系列」的另一个大热剧《机智医生生活2》中客串，延续与《机智牢房生活》申元浩PD的缘分。
▲tvN《机智医生生活2》
此外，《秘密森林2》中有著出色演出的女演员朴知妍也要在《机智医生生活2》中客串，她和女主剧田美都一样活跃在音乐剧和电视剧圈。
▲tvN《秘密森林2》
《机智医生生活2》将於6月17日正式开播，除了安治弘（金俊翰 饰）之外，第1季原班人马合体再亮相。
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