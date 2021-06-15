【有片】V貼假鬍子&扮囚徒！BTS防彈少年團線上見面會《大吹打》舞台太有趣

V貼上古代人那種長鬍子，一臉認真地唱rap，這畫面實在是太好笑了XDDD

防彈少年團13日開始舉辦線上粉絲見面會《小宇宙》，其中有SUGA以August D名義發行的歌曲《大吹打》，舞台還原了朝鮮時代街市的景觀，SUGA打扮成朝鮮君王，囚徒的部份就交給V，只見他不僅肩膀捆上繩索，臉上還貼了一大片黑色的長鬍子，非常顛覆以往形象：



V先是跪在地上，被RM扮演的劊子手一刀命中、倒在地上，之後沒多久又若無其事地爬起來，並拿起mic認真唱歌：「大吹打！大吹打！來敲響吧大吹打！」XDD這麼一看，V蓄鬚的模樣也很帥氣耶！非常有成熟男人味，好像在拍歷史劇一樣：



此外Jin和柾國扮成市井小民（貼上小鬍子的Jin也非常可愛！），J-Hope扮成兩班，房時赫也和MV裡一樣以畫卷方式間接出場：



阿米們看到鬍子V全都笑翻了：「他唱得那麼認真，但是看起來更好笑了kkkk」、「好像來到朝鮮的外國傳教士」、「最搞笑的是V倒下的方向和RM揮刀的方向完全相反」、「喜歡BTS太有趣了，又搞笑又清純又可愛又性感！」



此外，防彈少年團本月2日公開團體照，宣告今年的出道周年紀念活動Festa正式開始，RM也為紀念出道8周年免費公開了他創作的新曲《Bicycle》，還預告將在今年夏季推出新專輯，真的是不論何時都給人驚喜的防彈啊~❤



（圖：Youtube@Big Hit Info）

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