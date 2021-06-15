【有片】V贴假胡子&扮囚徒！BTS防弹少年团线上见面会《大吹打》舞台太有趣

V贴上古代人那种长胡子，一脸认真地唱rap，这画面实在是太好笑了XDDD

防弹少年团13日开始举办线上粉丝见面会《小宇宙》，其中有SUGA以August D名义发行的歌曲《大吹打》，舞台还原了朝鲜时代街市的景观，SUGA打扮成朝鲜君王，囚徒的部份就交给V，只见他不仅肩膀捆上绳索，脸上还贴了一大片黑色的长胡子，非常颠覆以往形象：



V先是跪在地上，被RM扮演的刽子手一刀命中、倒在地上，之后没多久又若无其事地爬起来，并拿起mic认真唱歌：「大吹打！大吹打！来敲响吧大吹打！」XDD这么一看，V蓄须的模样也很帅气耶！非常有成熟男人味，好像在拍历史剧一样：



此外Jin和柾国扮成市井小民（贴上小胡子的Jin也非常可爱！），J-Hope扮成两班，房时赫也和MV里一样以画卷方式间接出场：



阿米们看到胡子V全都笑翻了：「他唱得那么认真，但是看起来更好笑了kkkk」、「好像来到朝鲜的外国传教士」、「最搞笑的是V倒下的方向和RM挥刀的方向完全相反」、「喜欢BTS太有趣了，又搞笑又清纯又可爱又性感！」



此外，防弹少年团本月2日公开团体照，宣告今年的出道周年纪念活动Festa正式开始，RM也为纪念出道8周年免费公开了他创作的新曲《Bicycle》，还预告将在今年夏季推出新专辑，真的是不论何时都给人惊喜的防弹啊~❤



（图：Youtube@Big Hit Info）

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