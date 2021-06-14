李光洙曬搞怪照發文告別《Running Man》，女友李善彬一連3個表情符號來應援！

李光洙退出《Running Man》滿是不捨，女友李善彬通過網路為男友應援。

6月14日，李光洙通過個人IG曬出了一張《Running Man》時期的照片，他戴著特效頭套，整個腦袋尖尖的，讓人看了就爆笑不止，不愧是RM的搞笑擔當。 李光洙還附文寫道：「因為各位如同家人一般的成員們、工作人員們和一直為我加油的粉絲朋友們，我得到了很多很多關愛，過去的11年裡每一周都留下了美好的回憶。 這份感激之情無法用言語表達，真的非常感謝各位，我愛你們。 」文末李光洙還在「奔跑小人」的表情符號之後又加上一顆愛心，看得出他真的非常捨不得《Running Man》。



▲ig@masijacoke850714

李光洙的PO文也引來了無數網友的圍觀和留言，其中最引人注意的一條留言出自李光洙的女友李善彬，李先彬並沒有用文字表達，而是用了鼓掌、擊掌和讚3個表情符號，為男友這11年來在《Running Man》裡的表現和付出鼓掌、點讚、應援。



▲ig@sunbin_eyesmag



▲SBS《Running Man》

《Running Man》從本週開始再無李光洙的身影，觀眾們惋惜的同時也繼續為李光洙加油，期待他繼續走花路。

「首圖：SBS《Running Man》」

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