6月三部人氣劇集《The Penthouse 3》、《婚詞離曲 2》、《我的上流世界》主角全數出軌

6月除了一系列的漫改劇正在熱播中，出軌不倫劇也頻繁進入觀眾視線。

首先5月份李寶英和金瑞亨《我的上流世界》率先播出，再有金素妍和嚴基俊主演的《The Penthouse 3》，接著便是12號開播，成勛主演的《婚詞離曲2》。儘管三部劇情都極度毀三觀，但觀眾越罵卻看得越爽。現在就讓小編好好介紹這三部違背倫理，可就是超好看的劇集吧！

《我的上流世界》

李寶英是名眾所矚目的名演員，在加入豪門後引退卻遭到丈夫(李賢旭)背叛，不但親自請小三進家門，還隱藏小三其實是兒子生母的身分，讓李寶英傷心欲絕。



(圖源：《我的上流世界》海報@tvN)

《婚詞離曲2》

本劇已是第二季，在上一季裡三對夫婦全數出軌，在本季的開頭就來個衝擊性畫面，男主角成勛在夢裡與小三調情，充滿性挑逗味道，一睜眼就看到妻子在眼前才驚醒；另一邊與小三的戲碼，兩人竟已有了後代，讓渴望小孩的成勛興奮不已，與妻子的婚姻更加走向未知。



(圖源：《婚詞離曲2》海報@tv朝鮮)

《The Penthouse 3》

該劇自第一季就被觀眾稱毀三觀，被冠上19歲下禁看，不但上演女主角金素妍劈腿，離婚後還與前夫住同棟房子，且前夫竟與金素妍的死對頭柳真結婚。劇情完全走「順玉路線」，邏輯性總讓觀眾感到有些牽強，尤其重要角色朴殷碩在《The Penthouse 3》裡的雷鬼造型，在這週末引起極大轟動，跌破眾人眼鏡。



(圖源：《The Penthouse 3》海報@SBS)

朴殷碩的雷鬼造型讓網上暴動了：



(首圖：《婚詞離曲2》海報@tv朝鮮、《The Penthouse 3》海報@SBS、《我的上流世界》海報@tvN)

以上就是三部出軌劇小介紹，還不快追起來~~~XD

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