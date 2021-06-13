【有片】韓國最貴的藝人公司大樓！第一的估值竟是第二的近四倍

最近Mnet綜藝節目《TMI NEWS》盤點了韓國最貴的14個藝人經紀公司大樓，先猜猜第一是誰呢？

雖然節目組沒有直接給出各個公司的全名，但看內容都猜得到啦XD從排在第10的開始看：

TOP 10是防彈少年團、TXT所屬社HYBE娛樂，位於龍山區，租賃押金171億韓元、月租17億元：



（圖：《TMI NEWS》 Youtube@Mnet K-POP）

TOP 9是PSY建立的P-Nation，位於論峴洞，估值180億，旗下藝人除了PSY還有Jessi、泫雅、Dawn、Heize等等：



（圖：《TMI NEWS》 Youtube@Mnet K-POP）

TOP 8是建立於1991年的DSP Media，Fin.K.L、水晶男孩、KARA、SS501、April、KARD都來自這家公司，也在論峴洞，現在估值約190億：



（圖：《TMI NEWS》 Youtube@Mnet K-POP）

TOP 7是CNBLUE、AOA、FTIsland、SF9的所屬社FNC，位於清潭洞，估值200億韓元：



（圖：《TMI NEWS》 Youtube@Mnet K-POP）

TOP 6是MAMAMOO、ONEUS等的所屬社RBW娛樂，估值210億：



（圖：《TMI NEWS》 Youtube@Mnet K-POP）

TOP 5是李昇基、尹汝貞、李瑞鎮等演員的所屬社HOOK娛樂，估值240億：



（圖：《TMI NEWS》 Youtube@Mnet K-POP）

TOP 4是TWICE、ITZY、Stray Kids等的所屬社JYP，位於江東區城內洞，估值估值360億：



（圖：《TMI NEWS》 Youtube@Mnet K-POP）

終於來到最後三個！TOP 3是Rain創立的Rain Company，位於清潭洞，估值468億：



（圖：《TMI NEWS》 Youtube@Mnet K-POP）

TOP 2是SM娛樂，位於狎鷗亭的本社估值達到500億！而且這座樓購於亞洲金融危機剛剛結束的1999年，只花了20億，真超值了~



（圖：《TMI NEWS》 Youtube@Mnet K-POP）

TOP 1就是YG娛樂，新大樓估值高達1800億！2007年買下合井洞一座建築后重建成大家熟悉的7層大樓，去年又在旁邊新建了10倍規模的新大樓，現在已經成為合井洞的地標性建築。 新社屋的地皮購於2011年，花了360億元，與JYP的估值總價相當；隨後投入的建築費更高達416.8億元，加起來一共砸了776億韓元進去，令MC驚歎：「是在造宇宙飛船嗎？ 」



（圖：《TMI NEWS》 Youtube@Mnet K-POP）

韓網友表示：「YG蓋完新大樓需要賺錢了吧？ 快讓GD回歸吧！」、「YG啊不要只想著蓋樓，快讓旗下歌手回歸啊！」



（封圖：YG）

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