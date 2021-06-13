【有片】韩国最贵的艺人公司大楼！第一的估值竟是第二的近四倍

最近Mnet综艺节目《TMI NEWS》盘点了韩国最贵的14个艺人经纪公司大楼，先猜猜第一是谁呢？

虽然节目组没有直接给出各个公司的全名，但看内容都猜得到啦XD从排在第10的开始看：

TOP 10是防弹少年团、TXT所属社HYBE娱乐，位於龙山区，租赁押金171亿韩元、月租17亿元：



（图：《TMI NEWS》 Youtube@Mnet K-POP）

TOP 9是PSY建立的P-Nation，位於论岘洞，估值180亿，旗下艺人除了PSY还有Jessi、泫雅、Dawn、Heize等等：



（图：《TMI NEWS》 Youtube@Mnet K-POP）

TOP 8是建立於1991年的DSP Media，Fin.K.L、水晶男孩、KARA、SS501、April、KARD都来自这家公司，也在论岘洞，现在估值约190亿：



（图：《TMI NEWS》 Youtube@Mnet K-POP）

TOP 7是CNBLUE、AOA、FTIsland、SF9的所属社FNC，位於清潭洞，估值200亿韩元：



（图：《TMI NEWS》 Youtube@Mnet K-POP）

TOP 6是MAMAMOO、ONEUS等的所属社RBW娱乐，估值210亿：



（图：《TMI NEWS》 Youtube@Mnet K-POP）

TOP 5是李升基、尹汝贞、李瑞镇等演员的所属社HOOK娱乐，估值240亿：



（图：《TMI NEWS》 Youtube@Mnet K-POP）

TOP 4是TWICE、ITZY、Stray Kids等的所属社JYP，位於江东区城内洞，估值估值360亿：



（图：《TMI NEWS》 Youtube@Mnet K-POP）

终於来到最后三个！TOP 3是Rain创立的Rain Company，位於清潭洞，估值468亿：



（图：《TMI NEWS》 Youtube@Mnet K-POP）

TOP 2是SM娱乐，位於狎鸥亭的本社估值达到500亿！而且这座楼购於亚洲金融危机刚刚结束的1999年，只花了20亿，真超值了~



（图：《TMI NEWS》 Youtube@Mnet K-POP）

TOP 1就是YG娱乐，新大楼估值高达1800亿！2007年买下合井洞一座建筑后重建成大家熟悉的7层大楼，去年又在旁边新建了10倍规模的新大楼，现在已经成为合井洞的地标性建筑。 新社屋的地皮购於2011年，花了360亿元，与JYP的估值总价相当；随后投入的建筑费更高达416.8亿元，加起来一共砸了776亿韩元进去，令MC惊叹：「是在造宇宙飞船吗？ 」



（图：《TMI NEWS》 Youtube@Mnet K-POP）

韩网友表示：「YG盖完新大楼需要赚钱了吧？ 快让GD回归吧！」、「YG啊不要只想著盖楼，快让旗下歌手回归啊！」



（封图：YG）

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