李智雅私下健忘事實曝光，笑談：我《The Penthouse 3》劇本都有收好～

女星李智雅自出演《The Penthouse》第一二季之後人氣大漲，不僅各式美妝代言找上門，畫報拍攝邀約也是接連不斷，近期李智雅就為了雜誌Vogue換上各式造型服飾。平常給人柔美感的她，穿上帶點緊身的服飾，露出肌膚小露性感，模樣十分美麗動人。

拍攝日當天，李智雅接受Vogue訪問，有問必答十分敬業。記者的提問也是相當犀利，劈頭就問觀眾最關心的問題，「來點《The Penthouse 3》劇透吧」李智雅回答，「這麼做工作人員會討厭我」，巧妙避開話題。然而健忘的迷糊事實，可就在鏡頭前嶄露無遺了。







訪問中，李智雅說到自己蠻迷糊的，好險都是身邊工作人員隨時提醒，《The Penthouse 3》的劇本所幸沒有因此外流。可惜好景不長，李智雅在結束畫報工作之後，竟然就把手機放在錄影棚內，可愛的迷糊模樣讓粉絲越看越喜歡。





除此之外，李智雅也向觀眾分享私下愛用化妝品，包括BB霜、指甲油等等都是美麗秘訣之一，並且大方展示劇裡曾佩戴的耳環，最後還跟觀眾分享軟萌湯包小物，簡單捏一捏就能獲得紓壓。



(首圖：Vogue 截圖)

小水滴@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞