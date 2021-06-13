李智雅私下健忘事实曝光，笑谈：我《The Penthouse 3》剧本都有收好～

女星李智雅自出演《The Penthouse》第一二季之后人气大涨，不仅各式美妆代言找上门，画报拍摄邀约也是接连不断，近期李智雅就为了杂志Vogue换上各式造型服饰。平常给人柔美感的她，穿上带点紧身的服饰，露出肌肤小露性感，模样十分美丽动人。

拍摄日当天，李智雅接受Vogue访问，有问必答十分敬业。记者的提问也是相当犀利，劈头就问观众最关心的问题，「来点《The Penthouse 3》剧透吧」李智雅回答，「这么做工作人员会讨厌我」，巧妙避开话题。然而健忘的迷糊事实，可就在镜头前崭露无遗了。







访问中，李智雅说到自己蛮迷糊的，好险都是身边工作人员随时提醒，《The Penthouse 3》的剧本所幸没有因此外流。可惜好景不长，李智雅在结束画报工作之后，竟然就把手机放在录影棚内，可爱的迷糊模样让粉丝越看越喜欢。





除此之外，李智雅也向观众分享私下爱用化妆品，包括BB霜、指甲油等等都是美丽秘诀之一，并且大方展示剧里曾佩戴的耳环，最后还跟观众分享软萌汤包小物，简单捏一捏就能获得纾压。



(首图：Vogue 截图)

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