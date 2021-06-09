「狗善CP」日常超甜～♥ 粉絲爆料：柳俊烈喜歡一個地方，第二天一定會帶惠利前往！

接二連三的「約會目擊說」曝光，「狗善CP黨」們可以安心了。

最近韓劇《我的室友是九尾狐》男女主角張基龍和惠利戲裡戲外積極營業，因過於真實的CP感讓不少人誤會「惠利和男友柳俊烈分手了？ 」不過有網友發出惠利和柳俊烈的目擊照，表示前不久剛剛親眼看到兩人私下在餐廳約會，交往5年感情甜蜜依舊，這件事情不僅牽動了所有劇迷、粉絲的心，就連南韓媒體也瘋狂報導。



韓網上也出現不少粉絲們積極為惠利和柳俊烈「澄清」，紛紛公開了「目擊證詞」。 一位粉絲貼出柳俊烈手寫的便簽條，表示柳俊烈和惠利來自己工作的密室玩，自己寫了張紙條遞給柳俊烈，稱是他的粉絲，柳俊烈還貼心回復。 這位粉絲就表示惠利和柳俊烈看上去就是那種肯定會交往很久的氛圍。



還有網友稱看到惠利和柳俊烈駕駛豪車一起出遊，而柳俊烈更有一大魅力不僅牢牢吸引住了惠利，連粉絲聽了後都倍感貼心，據說男方會提前一天踩點約會地點，若覺得很不錯，第二天就會帶著惠利一同前往。 如此細心的柳俊烈，難怪廣大網友聽完直呼「哪裡可以找到同款男友？ 」



▲C-JES娛樂

「首圖：ig@hyeri_0609、ig@ryusdb」

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