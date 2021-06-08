检方起诉梁铉锡「报复威胁+怀柔」举报人，试图阻止警方调查B.I吸毒嫌疑

昨日据韩媒报导，韩国检察厅上月底起诉了YG前代表梁铉锡，认为他存在嫌疑对举报人进行威胁和怀柔，以阻止警方对B.I吸毒嫌疑的正常调查。

据报导，首尔中央地方检察厅强力犯罪刑事部在上月28日以特定犯罪加重处罚等相关法律中的「报复威胁」嫌疑对梁铉锡进行了不拘留起诉。

检察厅怀疑，梁铉锡在2016年8月公益举报人A某因吸毒嫌疑被警方逮捕调查时向警方陈述B.I购买毒品之后，对A某进行怀柔和威胁、让A某翻供，以阻止警方对B.I进行调查。

据悉，梁铉锡为A某雇用了律师并用YG公司资金支付律师费，还拜托A某的所属社让A某去海外（教唆犯人逃跑），而当时指示A某出国的所属社代表现在躲避於海外，已经被中止参考人身份。「参考人中止」是指在无法传唤关键参考人从而无法证实嫌疑事实时暂时保留司法处理的决定。

检察厅在起诉梁铉锡的同时，也将B.I以违反毒品管理法的嫌疑交给法院处理。B.I被怀疑在2016年4月至5月通过A某购买大麻和致幻剂LSD，并使用了其中一部份。

B.I在2019年A某向国民权益委员会举报之后退出iKON，接受调查期间就任IOK Company公司理事并成立了131 Label，今年3月发行单曲《深夜的安慰》并捐赠歌曲收入，本月1日刚刚发行首张SOLO专辑《Waterfall》，在20多个地区的iTunes榜单登上第一。

此外，梁铉锡因为在美国拉斯维加斯多次进行亿元级远征赌博的嫌疑，去年11月被首尔西部地方法院判处1500万罚金。



（封图：Youtube@연합뉴스 Yonhapnews）

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