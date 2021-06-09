終於有了實感！全新綜藝《盼望的大海》預告，李棟旭調酒、主廚李智雅、溫流做甜點唱歌～

這個陣容直接拍成一部戲都沒有問題，六月底就可以看到了～～～！ *出演陣容：尹鍾信、李智雅、李棟旭、金高銀、溫流、李秀賢（首集嘉賓：BLACKPINK ROSÉ）

JTBC 即將在本月份推出療癒心靈的全新綜藝節目《盼望的大海》，公開的首波預告讓觀眾們更有實感，也被其中舒適的氛圍給治癒到。



*圖：jtbc.insta@IG

《盼望的大海》結合了Sea（大海）、Bar（酒吧）和Wish（期望），要在神秘美麗的大海旁舉行LIVE現場演唱會，除了明星們的特別選曲外，還親自下廚，為訪客們送上精緻美食。



*封面圖：바라던 바다@naver official、youtube、friDay影音

▼李智雅擔任主廚大展廚藝；李棟旭變身帥氣調酒師，接待客人；金高銀則是海洋保衛人士，為大家介紹各類知識；尹鍾信則是靈魂人物，選歌與總管酒吧的大哥；溫流負責音樂與烘焙甜點；忙內李秀賢則是氣氛製造者，展現才藝魅力與甜美嗓音。



此外，第一集嘉賓更邀請到了人氣女團 BLACKPINK 的 ROSÉ 來獻唱歌曲，大海吉他與她的美聲，消息一出引發粉絲們熱烈討論！對節目的期待感又再度大幅提升。



*圖：roses_are_rosie@IG

《盼望的大海》將在6月29日晚間九點首播。

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