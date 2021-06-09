终於有了实感！全新综艺《盼望的大海》预告，李栋旭调酒、主厨李智雅、温流做甜点唱歌～

这个阵容直接拍成一部戏都没有问题，六月底就可以看到了～～～！ *出演阵容：尹钟信、李智雅、李栋旭、金高银、温流、李秀贤（首集嘉宾：BLACKPINK ROSÉ）

JTBC 即将在本月份推出疗愈心灵的全新综艺节目《盼望的大海》，公开的首波预告让观众们更有实感，也被其中舒适的氛围给治愈到。



*图：jtbc.insta@IG

《盼望的大海》结合了Sea（大海）、Bar（酒吧）和Wish（期望），要在神秘美丽的大海旁举行LIVE现场演唱会，除了明星们的特别选曲外，还亲自下厨，为访客们送上精致美食。



*封面图：바라던 바다@naver official、youtube、friDay影音

▼李智雅担任主厨大展厨艺；李栋旭变身帅气调酒师，接待客人；金高银则是海洋保卫人士，为大家介绍各类知识；尹钟信则是灵魂人物，选歌与总管酒吧的大哥；温流负责音乐与烘焙甜点；忙内李秀贤则是气氛制造者，展现才艺魅力与甜美嗓音。



此外，第一集嘉宾更邀请到了人气女团 BLACKPINK 的 ROSÉ 来献唱歌曲，大海吉他与她的美声，消息一出引发粉丝们热烈讨论！对节目的期待感又再度大幅提升。



*图：roses_are_rosie@IG

《盼望的大海》将在6月29日晚间九点首播。

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