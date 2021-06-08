日常撒狗糧！池晟又為在拍攝《我的上流世界》的李寶英送上應援，還稱讚妻子可愛＆全世界最美♥

近日，池晟又為正在拍攝《我的上流世界》（MINE）的妻子李寶英送上應援咖啡車，這一對夫妻真的太甜啦～

咖啡車上的橫幅寫著：「感謝大家那麼喜愛我們家寶英...謝謝♥- 池晟 送上 -」旁邊的易拉寶寫著：「各位！直到最後也要保重身體健康，加油，Fighting！」最甜的是貼紙上面的字啦！分別有「可愛的演員李寶英和MINE一起...」、「全世界最美的李寶英和MINE一起...」



池晟和李寶英兩人交往6年，在2013年9月結婚，2015年6月生下女兒、2018年2月生下兒子。只要對方又新作品，都會為彼此應援，日前李寶英也有送應援咖啡車給在拍攝《惡魔法官》的池晟。



（延伸閱讀：滿滿的狗糧♥李寶英為正在拍攝新劇《惡魔法官》的老公送上咖啡車：「對我而言世界最棒的演員池晟」）

另外，池晟與朴珍榮、金玟廷、朴珪瑛主演的《惡魔法官》將在7月3日播出，剛好接檔李寶英的《我的上流世界》。劇中他將飾演引領法庭直播秀的審判長「姜耀漢」，每次都展現不同魅力的池晟，也讓人期待這次的作品。

（圖：IG@jwidecompany、IG@youngkyu_1988、TVDaily、SBS《被告人》、tvN《惡魔法官》)

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