日常撒狗粮！池晟又为在拍摄《我的上流世界》的李宝英送上应援，还称赞妻子可爱＆全世界最美♥

近日，池晟又为正在拍摄《我的上流世界》（MINE）的妻子李宝英送上应援咖啡车，这一对夫妻真的太甜啦～

咖啡车上的横幅写著：「感谢大家那么喜爱我们家宝英...谢谢♥- 池晟 送上 -」旁边的易拉宝写著：「各位！直到最后也要保重身体健康，加油，Fighting！」最甜的是贴纸上面的字啦！分别有「可爱的演员李宝英和MINE一起...」、「全世界最美的李宝英和MINE一起...」



池晟和李宝英两人交往6年，在2013年9月结婚，2015年6月生下女儿、2018年2月生下儿子。只要对方又新作品，都会为彼此应援，日前李宝英也有送应援咖啡车给在拍摄《恶魔法官》的池晟。



（延伸阅读：满满的狗粮♥李宝英为正在拍摄新剧《恶魔法官》的老公送上咖啡车：「对我而言世界最棒的演员池晟」）

另外，池晟与朴珍荣、金玟廷、朴圭瑛主演的《恶魔法官》将在7月3日播出，刚好接档李宝英的《我的上流世界》。剧中他将饰演引领法庭直播秀的审判长「姜耀汉」，每次都展现不同魅力的池晟，也让人期待这次的作品。

（图：IG@jwidecompany、IG@youngkyu_1988、TVDaily、SBS《被告人》、tvN《恶魔法官》)

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