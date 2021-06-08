《我家的熊孩子》崔振赫健身光說不練，把永才訓練到失魂

「呆萌兄弟」又來了～永才乾脆也加入好了，兩人形影不離啊XD

《我家的熊孩子》最新EP.245，崔振赫再次帶上了親近的弟弟永才，強迫即將投入戲劇演出的他健身，但自己卻光說不練……

《熊孩子》除了金鍾國之外，再次有了「健身教練」出現，讓《熊孩子》MC與媽媽們相當好奇，那人就是崔振赫。崔振赫擔任起永才的私人健身教練，在自宅訓練他。永才的體能似乎比想像中還弱，一開始舉啞鈴便哇哇大叫，做引體向上還抖到不行，舉槓鈴更是跪地不起。



崔振赫裝作沒聽到永才要求他示範，直讓永才繼續做運動。永才用腿舉器材，舉沒幾下就喊痛，崔振赫在旁訓誡：「要痛肌肉才會成長！要燃燒！」一系列的健身讓永才吃不消，最後直接癱軟在地，魂簡直飛了～「我現在什麼都做不了了，戲也不演了，我只想舒服的生活……」



崔振赫繼續忠言逆耳：「不行不行，要享受疼痛，要享受這樣的疼痛，真的。」彷彿金鍾國曾說過的：「疼痛是上天賜予的最大禮物，證明你可以堅強的鍛鍊。」笑翻所有人。



不過……有沒有發現崔振赫絲毫沒有示範？永才在健身過程就曾滿頭問號問：「哥怎麼都不示範給我看呢？金鍾國哥都會……」徐章焄與金泰均狂吐槽崔振赫：「為什麼不示範啊？振赫只用嘴巴說，我們國館長一定會示範的啊！」「振赫真的不示範啊？一直在喝咖啡啊！」



崔振赫不僅訓練永才健身，還限制他的飲食，不過對自己的毛孩就沒有那麼嚴格了，讓孩子邊吃邊運動，非常放水XD



▼相關片段









（圖：《我家的熊孩子》@YouTube SBS Entertainment 截圖）

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞