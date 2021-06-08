他們說這是李昇基17年前的出道照！「別騙人，這是昨天拍的吧XD」

出道即巔峰的「國民弟弟」李昇基，其實已經出道17年了！

2004年，李昇基以一曲《因為是我的女人》出道，並火速成為「國民弟弟」，之後又在《我的燦爛遺產》、《我的女友是九尾狐》、《The King 2 Hearts》、《九家之書》、《 你們被包圍了》、《花遊記》、《浪客行》、《MOUSE窺探》等電視劇中大展演技。 明明是歌手，但演技卻完全不輸科班出身的演員，贏得一大波好評。李昇基的才華並不僅於此，還在人氣綜藝《新西遊記》、《頭師傅一體》等中有著精彩表現，綜藝效果十足，綜合業務能力極強的他完全就是個全能綜藝人。



從2004年走來，今年已經是第17年，不過，有網民們發現他根本就像吃了防腐劑一般，17年的歲月並未在他身上留下多少痕跡。 看看這出道初期的照片和現在的照片對比，有區別嗎？？ 哦，有，髮型換了，除此之外是17年前和現在是一模一樣。他是怎麼做到17年外貌、體型都沒改變的？？？莫不是真的是吸血鬼或者吃了防腐劑吧？？？



看到對比照的粉絲和網友也驚呆了，紛紛留言表示：「只有我變老了」、「天啊，他怎麼都出道17年了呢？？ 時間過太快了」、「他的年紀全都長在了我的臉上」。

此外，最近李昇基離開了老東家，和父親一起成立了個人工作室。 與此同時他和女演員李多寅的戀情也曝光，只是一向高國民度、人品好的他卻因女友一家的口碑被全韓網吐槽是「戀愛腦」，甚至有粉絲雇示威卡車在公司門口抗議，卡車上寫著：「我們這些粉絲守護了你整整17年，現在需要換你來守護你的粉絲了」。



「首圖：ig@leeseunggi.official」

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