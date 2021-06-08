《我家的熊孩子》崔振赫健身光说不练，把永才训练到失魂

「呆萌兄弟」又来了～永才干脆也加入好了，两人形影不离啊XD

《我家的熊孩子》最新EP.245，崔振赫再次带上了亲近的弟弟永才，强迫即将投入戏剧演出的他健身，但自己却光说不练……

《熊孩子》除了金钟国之外，再次有了「健身教练」出现，让《熊孩子》MC与妈妈们相当好奇，那人就是崔振赫。崔振赫担任起永才的私人健身教练，在自宅训练他。永才的体能似乎比想像中还弱，一开始举哑铃便哇哇大叫，做引体向上还抖到不行，举杠铃更是跪地不起。



崔振赫装作没听到永才要求他示范，直让永才继续做运动。永才用腿举器材，举没几下就喊痛，崔振赫在旁训诫：「要痛肌肉才会成长！要燃烧！」一系列的健身让永才吃不消，最后直接瘫软在地，魂简直飞了～「我现在什么都做不了了，戏也不演了，我只想舒服的生活……」



崔振赫继续忠言逆耳：「不行不行，要享受疼痛，要享受这样的疼痛，真的。」彷佛金钟国曾说过的：「疼痛是上天赐予的最大礼物，证明你可以坚强的锻炼。」笑翻所有人。



不过……有没有发现崔振赫丝毫没有示范？永才在健身过程就曾满头问号问：「哥怎么都不示范给我看呢？金钟国哥都会……」徐章焄与金泰均狂吐槽崔振赫：「为什么不示范啊？振赫只用嘴巴说，我们国馆长一定会示范的啊！」「振赫真的不示范啊？一直在喝咖啡啊！」



崔振赫不仅训练永才健身，还限制他的饮食，不过对自己的毛孩就没有那么严格了，让孩子边吃边运动，非常放水XD



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（图：《我家的熊孩子》@YouTube SBS Entertainment 截图）

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