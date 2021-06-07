《Running Man》下集預告！李光洙流著淚和成員們告別，他衣服上的數字「3991」也藏著特別意義！

李光洙因健康原因從參加11年綜藝《Running Man》下車，讓粉絲和觀眾惋惜不已。
6日的播出中，李光洙與金鍾國、池錫辰一起進行懲罰，池錫辰在一旁說：「感覺這是他最後一次懲罰了，我覺得最後一期應該不會有懲罰了，因為一起參與光洙最後一次的懲罰，感覺挺好的。」金鍾國聽到也說：「幹什麼啊～讓人很不好意思。」李光洙則靜靜的在一旁洗碗，看到這裡就讓人淚目啊ㅠㅠㅠㅠ
最後，公開下一期的預告「GoodBye 光洙想要傳達的最後一個故事」，還放了11年前後的對比，「11年前 還是20代中期的光洙...11年後 已經變成30代後期了...」李光洙用顫抖的聲音唸著手寫信：「非常非常的感謝...真的很抱歉。」成員們在一旁紅了鼻頭，流下眼淚。
預告中，他穿著橘色囚服，上面寫著「3991」，其實也藏著特別意義。這數字是他從2010年7月11日開播《Running Man》以來，到2021年6月13日最後播出的集數，待在《Running Man》的日子，一共是3991天。謝謝李光洙11年來的陪伴，期待下次以嘉賓回來！
（圖：YouTube@런닝맨 - 스브스 공식 채널、아이돌 연구소）
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