【有片】朴俊炯跟隨TXT探訪HYBE新大樓，試吃食堂&咖啡廳評價讓人超意外！

大家是不是也很好奇HYBE公司的內部實拍呢？ 真的超豪華，一起來看吧！

近日g.o.d朴俊炯的個人Youtube頻道更新了他去HYBE新大樓探訪的影片，開頭聽說一整座樓都是HYBE的時候已經震驚了，進到大樓就感歎好像來到電視台一樣，還揪了一片室內熱帶植物的葉子，驚呼：「啊是真的！」公司里還有人臉識別系統，保安相當周全：



朴俊炯表示活了50多年第一次見到不在地下而是在地上2樓的舞蹈練習室，並偶遇正在練習的TXT，之後跟著TXT一起參觀：聲樂練習室佔了整整一層樓，造型室有7個，從服裝、妝髮到染髮都可以，簡直連美容室都不需要去了：



世界最初HYBE食堂公開！朴俊炯驚呼：「真的好大！能看見漢江！」



朴俊炯點了牛排餐，只要韓幣2000元真是好良心啊！



朴俊炯試吃之後讚不絕口，3分鐘就全部吃完了，過於投入的吃相把一旁的YEONJUN都看呆了：



接著又試吃另一個午餐menu石鍋泡菜湯，同樣是2000元良心價格，還包含一份糖醋明太魚！不過被朴俊炯吃出一塊魚骨頭，慘遭扣分XD



最後來到視野更加開闊的19層咖啡廳，朴俊炯點了據說是房時赫最愛喝的fritz ale，TXT成員分別點了兩杯冰可可、一杯美式咖啡、兩杯Lime Bacchus，一共6杯總計38,000韓元，TXT請客：



朴俊炯對這杯飲料的評價：「聞起來像化妝品的味道，喝起來像芳香劑。 超難喝！（註：原話是『像x一樣』）」新奇的形容方式讓成員們笑翻了XD



影片最後還有TXT在練習室跳新歌《0X1=LOVESONG （I Know I Love You） 》舞蹈的影片，不要錯過哦！



（圖：Youtube@와썹맨-Wassup Man）

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