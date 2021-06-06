【有片】朴俊炯跟随TXT探访HYBE新大楼，试吃食堂&咖啡厅评价让人超意外！

大家是不是也很好奇HYBE公司的内部实拍呢？ 真的超豪华，一起来看吧！
近日g.o.d朴俊炯的个人Youtube频道更新了他去HYBE新大楼探访的影片，开头听说一整座楼都是HYBE的时候已经震惊了，进到大楼就感叹好像来到电视台一样，还揪了一片室内热带植物的叶子，惊呼：「啊是真的！」公司里还有人脸识别系统，保安相当周全：
朴俊炯表示活了50多年第一次见到不在地下而是在地上2楼的舞蹈练习室，并偶遇正在练习的TXT，之后跟著TXT一起参观：声乐练习室占了整整一层楼，造型室有7个，从服装、妆发到染发都可以，简直连美容室都不需要去了：
世界最初HYBE食堂公开！朴俊炯惊呼：「真的好大！能看见汉江！」
朴俊炯试吃之后赞不绝口，3分钟就全部吃完了，过於投入的吃相把一旁的YEONJUN都看呆了：
接著又试吃另一个午餐menu石锅泡菜汤，同样是2000元良心价格，还包含一份糖醋明太鱼！不过被朴俊炯吃出一块鱼骨头，惨遭扣分XD
最后来到视野更加开阔的19层咖啡厅，朴俊炯点了据说是房时赫最爱喝的fritz ale，TXT成员分别点了两杯冰可可、一杯美式咖啡、两杯Lime Bacchus，一共6杯总计38,000韩元，TXT请客：
朴俊炯对这杯饮料的评价：「闻起来像化妆品的味道，喝起来像芳香剂。 超难喝！（注：原话是『像x一样』）」新奇的形容方式让成员们笑翻了XD
影片最后还有TXT在练习室跳新歌《0X1=LOVESONG （I Know I Love You） 》舞蹈的影片，不要错过哦！
（图：Youtube@와썹맨-Wassup Man）
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