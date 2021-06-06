【有片】朴俊炯跟随TXT探访HYBE新大楼，试吃食堂&咖啡厅评价让人超意外！

【有片】朴俊炯跟随TXT探访HYBE新大楼，试吃食堂&咖啡厅评价让人超意外！

KPOP   2021年6月6日   星期日11:00   Sani   1

大家是不是也很好奇HYBE公司的内部实拍呢？ 真的超豪华，一起来看吧！

近日g.o.d朴俊炯的个人Youtube频道更新了他去HYBE新大楼探访的影片，开头听说一整座楼都是HYBE的时候已经震惊了，进到大楼就感叹好像来到电视台一样，还揪了一片室内热带植物的叶子，惊呼：「啊是真的！」公司里还有人脸识别系统，保安相当周全：

朴俊炯表示活了50多年第一次见到不在地下而是在地上2楼的舞蹈练习室，并偶遇正在练习的TXT，之后跟著TXT一起参观：声乐练习室占了整整一层楼，造型室有7个，从服装、妆发到染发都可以，简直连美容室都不需要去了：

世界最初HYBE食堂公开！朴俊炯惊呼：「真的好大！能看见汉江！」

朴俊炯点了牛排餐，只要韩币2000元真是好良心啊！

朴俊炯试吃之后赞不绝口，3分钟就全部吃完了，过於投入的吃相把一旁的YEONJUN都看呆了：

接著又试吃另一个午餐menu石锅泡菜汤，同样是2000元良心价格，还包含一份糖醋明太鱼！不过被朴俊炯吃出一块鱼骨头，惨遭扣分XD

最后来到视野更加开阔的19层咖啡厅，朴俊炯点了据说是房时赫最爱喝的fritz ale，TXT成员分别点了两杯冰可可、一杯美式咖啡、两杯Lime Bacchus，一共6杯总计38,000韩元，TXT请客：

朴俊炯对这杯饮料的评价：「闻起来像化妆品的味道，喝起来像芳香剂。 超难喝！（注：原话是『像x一样』）」新奇的形容方式让成员们笑翻了XD

影片最后还有TXT在练习室跳新歌《0X1=LOVESONG （I Know I Love You） 》舞蹈的影片，不要错过哦！

（图：Youtube@와썹맨-Wassup Man）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻
留言/评论
  • 还在为没有客户而发愁吗?需要海外客户的找我，不管你卖什么产品卖向什么地区什么国家都可以，facebook公共主页、跨境电商平台、海外站、自建站（shopify）、app、电报、fb群组，足不出户，产品遍布全球，每天稳定进客100-200人，一对一指导，专业精准自动化引流，欢迎到公司考察或者远程操作,V：+8613797396455，line：k33448899，TG：ww7999,Whatsapp：+8613986682021
    10小时前
在Facebook上的留言
主页 » KPOP » 【有片】朴俊炯跟随TXT探访HYBE新大楼，试吃食堂&咖啡厅评价让人超意外！
© 2021 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 广告查询 免责声明 招募写手