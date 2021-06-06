歌聲好聽畫風卻嚇人！池錫辰、金世正爭相模仿Mad Monster MV濾鏡開超大

真的超奇葩的哈哈哈～XD

韓國近期有一個當紅雙人團體，為YouTuber網紅團「Mad Monster」，因為他們拍片濾鏡都開超大，搞怪神秘的風格讓他們迅速爆紅。



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上月29日，剛以「MSG Wannabe」準備出道的「濫調池」池錫辰，獨自Cover MSG WANNABE TOP8的〈超乎想像〉（翻唱自LABOUM），還精心拍攝了MV。沒想到MV畫風很詭異，竟然開啟大眼小臉濾鏡，池錫辰在說明欄寫：「想像和Mad Monster一樣成為人氣偶像」。



底下網友有人留言：「原來修圖不一定帥啊」、「這個影片會變成《Running Man》成員們的獵物」，更多人點出1分07秒的歌詞「唉唷嚇一跳」根本說出了自己的心聲XD 也有不少人大力稱讚池錫辰的歌聲很好聽、很療癒，希望能多多Cover歌曲。

▼「唉唷嚇一跳」

（圖：池錫辰YouTube@지편한세상 [Jeeseokjin World] 截圖）

同一天，金世正也發布了一支濾鏡開超大的Cover影片，直接翻唱Mad Monster的爆紅名曲〈Mine Rudolph〉。影片穿插著「正常世正」和「濾鏡世正」，濾鏡世正的頭小到和身體不成比例，超尖下巴更是嚇人。



網友稱讚金世正唱得很好聽、果然是「God世正」，還說金世正臉太小加了濾鏡簡直要消失了。特別的是，幾則留言擔心「外國人看到」，似乎很怕其他國家的人以為韓國人都喜歡用那種濾鏡？！

最後加碼前天（4日）播出的《我獨自生活》，金知碩模仿Mad Monster招呼語「Hi, H-I」說「Bye, B-Y-E」，結果被Key吐槽音拉太長～

（圖：《我獨自生活》@YouTube MBCentertainment 截圖）

（封圖：池錫辰YouTube@지편한세상 [Jeeseokjin World] 截圖、金世正YouTube@OFFICIAL KIMSEJEONG 截圖）

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